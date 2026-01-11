Horóscopo chino: estos son los signos más arriesgados

Cuando se habla de la forma en que se vive la vida, el horóscopo chino destaca un grupo de signos que se lanzan a la aventura en busca de concretar sus metas, algo que se podría resumir en la frase “haz algo loco mientras aún eres joven”. Y es que estos representantes del zodiaco no se resignan con aceptar solo lo que les ofrecen y llevar la vida estable que marcan las convenciones.

Por tal motivo, lo de ellos es vivir sin remordimientos ni restricciones. Así, estos son los representantes del zodiaco que no temen hacer cosas atrevidas para cumplir sus sueños.

El primero en dar la cara en este aspecto es la Rata. Las personas de este signo siempre están muy motivadas y son muy inteligentes. A ellas les gustan las cosas nuevas. Si ven algo interesante, lo probarán de inmediato. No se arrepienten de ninguna de sus locuras, de hecho, prefieren intentar hasta el cansancio todo lo que se les presente y no arriesgarse a perder cualquier oportunidad.

De acuerdo con el horóscopo chino, los nacidos bajo el signo de la Serpiente son los segundos en aparecer en este listado.

Por mucho que presenten una imagen exterior equilibrada y tranquila, en su interior estos nativos son muy alocados. Probarán toda clase de situaciones extremas mientras descubren cuáles son sus verdaderos intereses.

El trío de arriesgados del horóscopo chino lo cierra el Tigre. Aunque se le menciona en último lugar, en realidad es el más loco de todos los animales de este zodiaco.

Estas personas se apasionan por todo y siempre están llenas de energía. Usualmente se esfuerzan más que otras en cualquier actividad y se lanzan a probar todo lo que los demás evitan solo para demostrar cuán valientes y superiores son ante los demás. Para los tigres la vida es solo una gran fiesta y un viaje sin final en busca de diversión.