Horóscopo de hoy, domingo 11 de enero de 2026: amor, salud y trabajo signo por signo
El domingo se presenta con una energía introspectiva y sensible, ideal para reflexionar, compartir tiempo con personas cercanas y prepararte emocionalmente para la semana que comienza. Los astros invitan a escuchar más y exigir menos.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: necesitás bajar la intensidad y conectar desde lo simple.
Trabajo: evitá anticiparte a lo que viene mañana.
Salud: el descanso será clave para recuperar energía.
Números de la suerte: 4, 13, 22
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: estabilidad emocional y ganas de hogar.
Trabajo: una idea pendiente empieza a tomar forma.
Salud: cuidá tu alimentación durante el día.
Números de la suerte: 6, 15, 24
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: conversaciones profundas fortalecen vínculos.
Trabajo: organizá la semana con calma.
Salud: desconectá de pantallas y estímulos.
Números de la suerte: 3, 18, 27
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: día ideal para compartir en familia o con tu pareja.
Trabajo: necesitás orden mental antes de avanzar.
Salud: emociones a flor de piel, buscá contención.
Números de la suerte: 5, 12, 20
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: bajá las expectativas y disfrutá el presente.
Trabajo: soltá el control por hoy.
Salud: actividades relajantes te equilibran.
Números de la suerte: 7, 16, 25
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: claridad emocional que te da tranquilidad.
Trabajo: planificá sin sobreexigirte.
Salud: estiramientos y pausas te harán bien.
Números de la suerte: 2, 14, 23
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: armonía y gestos afectivos sinceros.
Trabajo: evitá preocupaciones innecesarias.
Salud: buscá equilibrio emocional.
Números de la suerte: 1, 11, 21
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: sentimientos intensos que piden sinceridad.
Trabajo: reflexión antes de tomar decisiones.
Salud: liberá tensiones acumuladas.
Números de la suerte: 9, 17, 26
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: ganas de compartir y planear a futuro.
Trabajo: ideas nuevas para la semana entrante.
Salud: el movimiento suave mejora tu ánimo.
Números de la suerte: 8, 19, 28
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: estabilidad que te reconforta.
Trabajo: organizá prioridades con calma.
Salud: descansá para empezar fuerte la semana.
Números de la suerte: 10, 18, 24
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: necesitás libertad emocional.
Trabajo: ideas originales toman fuerza.
Salud: despejá la mente con actividades creativas.
Números de la suerte: 6, 14, 27
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: sensibilidad y conexión profunda.
Trabajo: intuición afinada para organizarte.
Salud: buscá momentos de silencio y calma.
Números de la suerte: 5, 12, 29