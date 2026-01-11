Horóscopo de hoy, domingo 11 de enero de 2026: amor, salud y trabajo signo por signo

El domingo se presenta con una energía introspectiva y sensible, ideal para reflexionar, compartir tiempo con personas cercanas y prepararte emocionalmente para la semana que comienza. Los astros invitan a escuchar más y exigir menos.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: necesitás bajar la intensidad y conectar desde lo simple.

Trabajo: evitá anticiparte a lo que viene mañana.

Salud: el descanso será clave para recuperar energía.

Números de la suerte: 4, 13, 22

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: estabilidad emocional y ganas de hogar.

Trabajo: una idea pendiente empieza a tomar forma.

Salud: cuidá tu alimentación durante el día.

Números de la suerte: 6, 15, 24

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: conversaciones profundas fortalecen vínculos.

Trabajo: organizá la semana con calma.

Salud: desconectá de pantallas y estímulos.

Números de la suerte: 3, 18, 27

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: día ideal para compartir en familia o con tu pareja.

Trabajo: necesitás orden mental antes de avanzar.

Salud: emociones a flor de piel, buscá contención.

Números de la suerte: 5, 12, 20

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: bajá las expectativas y disfrutá el presente.

Trabajo: soltá el control por hoy.

Salud: actividades relajantes te equilibran.

Números de la suerte: 7, 16, 25

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: claridad emocional que te da tranquilidad.

Trabajo: planificá sin sobreexigirte.

Salud: estiramientos y pausas te harán bien.

Números de la suerte: 2, 14, 23

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: armonía y gestos afectivos sinceros.

Trabajo: evitá preocupaciones innecesarias.

Salud: buscá equilibrio emocional.

Números de la suerte: 1, 11, 21

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: sentimientos intensos que piden sinceridad.

Trabajo: reflexión antes de tomar decisiones.

Salud: liberá tensiones acumuladas.

Números de la suerte: 9, 17, 26

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: ganas de compartir y planear a futuro.

Trabajo: ideas nuevas para la semana entrante.

Salud: el movimiento suave mejora tu ánimo.

Números de la suerte: 8, 19, 28

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: estabilidad que te reconforta.

Trabajo: organizá prioridades con calma.

Salud: descansá para empezar fuerte la semana.

Números de la suerte: 10, 18, 24

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: necesitás libertad emocional.

Trabajo: ideas originales toman fuerza.

Salud: despejá la mente con actividades creativas.

Números de la suerte: 6, 14, 27

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: sensibilidad y conexión profunda.

Trabajo: intuición afinada para organizarte.

Salud: buscá momentos de silencio y calma.

Números de la suerte: 5, 12, 29