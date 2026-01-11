Oráculo del ángel: Haaiah ayuda a encontrar el camino hacia la autenticidad

"Porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles; los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades; todo fue creado por Él y para Él." Colosenses 1.16.

El texto anterior hace referencia a los seres que llamamos genéricamente "Ángeles", aunque como se deduce del texto bíblico son seres diferenciados que se rigen por una jerarquía y forman parte del coro angelical que adora a Dios.

Ángel Haaiah

Significa: "Dios oculto"

Es el ángel de la verdad. Aporta sabiduría y discernimiento. Ayuda a encontrar el camino hacia la autenticidad.