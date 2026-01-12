Chajá uruguayo: la torta clásica de durazno, crema y merengue

cocina
Chajá uruguayo: la torta clásica de durazno, crema y merengueUn clásico de pionono, crema, duraznos y merengue, liviano y delicioso.
La torta chajá es uno de los grandes íconos de la repostería uruguaya y una de esas preparaciones que lograron trascender fronteras gracias a su sabor delicado y su irresistible combinación de texturas. Liviana, fresca y elegante, se convirtió en un postre infaltable en celebraciones y ocasiones especiales.
Este clásico nació en 1927 de la mano de Orlando Castellano, fundador de la tradicional confitería Las Familias, en Uruguay. Elaborada a partir de finas capas de pionono, rellenas con crema chantilly, dulce de leche y duraznos, y cubierta con merengue, la torta chajá debe su nombre a un ave típica de la región, símbolo de ligereza, una característica que define a este postre.
Si bien la receta original se mantiene como un secreto familiar, con el paso del tiempo surgieron versiones caseras que respetan la esencia del clásico. Hoy, la torta chajá sigue siendo una de las opciones más elegidas dentro de la pastelería tradicional, ideal para quienes disfrutan de sabores suaves y equilibrados.
Receta de torta chajá: cómo hacer este postre clásico en casa
Ingredientes
- 3 piononos
- 250 g de dulce de leche repostero
- 1 lata de duraznos en almíbar
- 250 cc de crema de leche
- 50 g de azúcar
- 250 g de merengue
- Esencia de vainilla
Cómo hacer pionono casero para torta chajá
Ingredientes
- 100 g de harina 0000
- 2 huevos
- 100 g de azúcar
Preparación
- Batí los huevos junto con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y espesa.
- Incorporá la harina tamizada con movimientos envolventes.
- Volcá la preparación en una placa de horno enmantecada y enharinada, formando una capa fina.
- Cociná a 180 °C durante 30 minutos. Una vez frío, cortá el pionono en tres capas.
Cómo armar la torta chajá paso a paso
- Prepará la crema chantilly batiendo la crema de leche con el azúcar y unas gotas de esencia de vainilla hasta que esté firme.
- Escurrí los duraznos y reservá el almíbar para humedecer las capas de pionono.
- Colocá una capa de pionono, humedecela con almíbar y cubrí con dulce de leche repostero y merengue picado.
- Agregá la segunda capa de bizcochuelo, mojá nuevamente y sumá parte de la crema chantilly y la mitad de los duraznos en rodajas.
- Colocá la última capa, repetí el procedimiento y utilizá la crema restante para cubrir toda la torta.
- Decorá con el resto del merengue picado y más duraznos por encima.
- Llevá a la heladera por al menos una hora antes de servir.