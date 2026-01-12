Galletitas caseras de vainilla: receta fácil, sin harina ni azúcar

Las galletitas caseras de vainilla son una opción ideal para esos días en los que dan ganas de comer algo rico sin pasar horas en la cocina. Además, esta versión sin harina ni azúcar refinada es liviana, saludable y perfecta para disfrutar sin culpa.

Con pocos ingredientes y un paso a paso sencillo, estas galletitas logran una textura equilibrada y un sabor suave, ideales para acompañar el mate, el café o una merienda rápida.

Cómo hacer galletitas caseras sin harina ni azúcar

Ingredientes

2 huevos

1 taza de avena arrollada procesada (tipo harina)

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 cucharadas de miel o edulcorante apto para horno

1 cucharadita de polvo de hornear

Una pizca de sal

Paso a paso

Precalentá el horno a 180 °C. Batí los huevos en un bowl hasta que estén bien integrados. Agregá la esencia de vainilla y la miel o el edulcorante. Incorporá la avena procesada, el polvo de hornear y la sal. Mezclá hasta obtener una masa espesa y homogénea. Formá pequeñas bolitas y aplastalas sobre una placa con papel manteca. Horneá entre 10 y 12 minutos, hasta que estén apenas doradas.

Cómo quedan y cómo conservarlas

Estas galletitas quedan suaves por dentro y levemente crocantes por fuera. Se pueden conservar en un frasco hermético hasta tres días o freezar ya cocidas para tener siempre listas y a mano.