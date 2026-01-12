Horóscopo de hoy, lunes 12 de enero de 2026: amor, salud y trabajo signo por signo

El inicio de la semana llega con una energía renovada que impulsa a organizarse, tomar decisiones prácticas y retomar compromisos con mayor claridad. Es un buen día para fijar objetivos realistas y avanzar paso a paso.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: comenzás la semana con más paciencia.

Trabajo: tu iniciativa será clave para destrabar pendientes.

Salud: cuidá el ritmo y evitá exigirte de más.

Números de la suerte: 3, 14, 26

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: necesitás seguridad emocional y gestos claros.

Trabajo: día favorable para temas económicos y acuerdos.

Salud: prestá atención a la alimentación.

Números de la suerte: 6, 15, 22

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: diálogo fluido que mejora los vínculos.

Trabajo: buena jornada para reuniones y trámites.

Salud: organizá mejor tus tiempos de descanso.

Números de la suerte: 5, 18, 27

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: emociones intensas que necesitan contención.

Trabajo: avanzás si confiás en tu intuición.

Salud: evitá sobrecargas emocionales.

Números de la suerte: 4, 12, 21

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: carisma en alza y ganas de compartir.

Trabajo: liderazgo bien valorado por otros.

Salud: canalizá energía con actividad física.

Números de la suerte: 7, 16, 28

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: claridad y sinceridad traen tranquilidad.

Trabajo: orden y planificación te dan ventaja.

Salud: cuidá el descanso y la postura.

Números de la suerte: 2, 11, 24

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: equilibrio emocional que mejora el clima afectivo.

Trabajo: acuerdos que avanzan sin conflictos.

Salud: buscá momentos de calma durante el día.

Números de la suerte: 1, 13, 23

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: sentimientos profundos que piden honestidad.

Trabajo: decisiones firmes y bien pensadas.

Salud: liberá tensiones acumuladas.

Números de la suerte: 9, 17, 25

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: optimismo que contagia a los demás.

Trabajo: nuevas oportunidades empiezan a aparecer.

Salud: el movimiento mejora tu energía.

Números de la suerte: 8, 19, 30

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: estabilidad y confianza en la pareja.

Trabajo: disciplina que da resultados concretos.

Salud: no descuides el descanso nocturno.

Números de la suerte: 10, 18, 24

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: necesitás mayor libertad y comprensión.

Trabajo: ideas originales bien recibidas.

Salud: despejá la mente con pausas activas.

Números de la suerte: 6, 14, 27

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: sensibilidad que fortalece vínculos.

Trabajo: intuición afinada para decidir.

Salud: buscá momentos de calma y silencio.

Números de la suerte: 5, 12, 29