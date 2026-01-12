astrologia
Horóscopo de hoy, lunes 12 de enero de 2026: amor, salud y trabajo signo por signo
El inicio de la semana llega con una energía renovada que impulsa a organizarse, tomar decisiones prácticas y retomar compromisos con mayor claridad. Es un buen día para fijar objetivos realistas y avanzar paso a paso.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: comenzás la semana con más paciencia.
Trabajo: tu iniciativa será clave para destrabar pendientes.
Salud: cuidá el ritmo y evitá exigirte de más.
Números de la suerte: 3, 14, 26
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: necesitás seguridad emocional y gestos claros.
Trabajo: día favorable para temas económicos y acuerdos.
Salud: prestá atención a la alimentación.
Números de la suerte: 6, 15, 22
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: diálogo fluido que mejora los vínculos.
Trabajo: buena jornada para reuniones y trámites.
Salud: organizá mejor tus tiempos de descanso.
Números de la suerte: 5, 18, 27
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: emociones intensas que necesitan contención.
Trabajo: avanzás si confiás en tu intuición.
Salud: evitá sobrecargas emocionales.
Números de la suerte: 4, 12, 21
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: carisma en alza y ganas de compartir.
Trabajo: liderazgo bien valorado por otros.
Salud: canalizá energía con actividad física.
Números de la suerte: 7, 16, 28
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: claridad y sinceridad traen tranquilidad.
Trabajo: orden y planificación te dan ventaja.
Salud: cuidá el descanso y la postura.
Números de la suerte: 2, 11, 24
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: equilibrio emocional que mejora el clima afectivo.
Trabajo: acuerdos que avanzan sin conflictos.
Salud: buscá momentos de calma durante el día.
Números de la suerte: 1, 13, 23
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: sentimientos profundos que piden honestidad.
Trabajo: decisiones firmes y bien pensadas.
Salud: liberá tensiones acumuladas.
Números de la suerte: 9, 17, 25
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: optimismo que contagia a los demás.
Trabajo: nuevas oportunidades empiezan a aparecer.
Salud: el movimiento mejora tu energía.
Números de la suerte: 8, 19, 30
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: estabilidad y confianza en la pareja.
Trabajo: disciplina que da resultados concretos.
Salud: no descuides el descanso nocturno.
Números de la suerte: 10, 18, 24
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: necesitás mayor libertad y comprensión.
Trabajo: ideas originales bien recibidas.
Salud: despejá la mente con pausas activas.
Números de la suerte: 6, 14, 27
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: sensibilidad que fortalece vínculos.
Trabajo: intuición afinada para decidir.
Salud: buscá momentos de calma y silencio.
Números de la suerte: 5, 12, 29