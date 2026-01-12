Receta de budín de coco sin harina, ideal para desayunos y meriendas

Hacer budines en casa puede ser tan sencillo como entretenido, y además permite elegir versiones más saludables sin resignar sabor ni textura. Una de las alternativas más prácticas es el budín de coco sin harina, una preparación húmeda y rendidora que se arma con pocos ingredientes básicos y se adapta fácilmente a distintos gustos.

En esta receta, el coco rallado reemplaza a la harina tradicional y se combina con huevos y azúcar integral mascabo, logrando una miga suave y natural. El polvo para hornear aporta aireado, mientras que los agregados opcionales permiten personalizar el resultado final con aromas y “tropezones” irresistibles.

Ingredientes

Base

3 tazas de coco rallado

4 huevos + 2 claras

4 cucharadas soperas de azúcar integral mascabo

1 cucharadita de polvo de hornear

Agregados opcionales

1 cucharadita de canela

3 ciruelas bombón picadas chicas

1 cucharadita de extracto de vainilla

Ralladura fina de 1 limón

Nueces o almendras picadas (2 a 4 cucharadas soperas)

Dulce de leche en pequeñas cucharaditas, para dejar “tropezones”

Paso a paso para el budín de coco sin harina

Preparar el horno y el molde

Precalentar el horno a 160 °C, temperatura suave. Enmantecar o aceitar apenas un molde de budín y, si se desea un desmolde más fácil, forrar la base con papel manteca dejando sobresalir los bordes.

Organizar los ingredientes

Medir el coco rallado, el azúcar y el polvo de hornear. En caso de usar agregados, picar las ciruelas bien pequeñas y rallar el limón solo en su parte amarilla. Tener todo listo agiliza la preparación.

Mezclar la base

En un bowl amplio, integrar el coco con el azúcar y el polvo de hornear. Agregar los huevos y las claras y mezclar con cuchara o espátula hasta obtener una preparación homogénea, sin partes secas.

Procesar ligeramente (opcional)

Para una miga más pareja y aireada, se puede procesar apenas la mezcla con minipimer o procesadora. Si se mezcla solo a mano, el resultado será más rústico, con mayor presencia de coco, y también queda muy bien.

Sumar saborizantes y agregados

Incorporar la vainilla, la canela, la ralladura de limón y las ciruelas picadas. Mezclar lo justo para distribuir. Las nueces o almendras conviene agregarlas al final para que no se rompan.

Agregar el dulce de leche

Si se elige esta opción, colocar cucharaditas dispersas sobre la mezcla y dar apenas dos o tres movimientos suaves, de modo que queden pequeños bolsones y no se integren por completo.

Volcar en el molde

Colocar la preparación en el molde y emparejar la superficie. La textura es densa y húmeda, algo completamente normal en este tipo de budines.

Hornear

Llevar al horno durante unos 40 minutos, aunque el tiempo puede variar entre 35 y 50 minutos según el horno y el tamaño del molde. El budín estará listo cuando la superficie se vea dorada y firme y, al pinchar el centro, el palillo salga sin mezcla cruda (puede quedar apenas húmedo).

Reposar y enfriar

Dejar reposar dentro del molde entre 10 y 15 minutos. Luego desmoldar y enfriar sobre rejilla. Una vez tibio o a temperatura ambiente es cuando mejor se corta, sin desarmarse.

Tip extra

Si se reemplaza media taza de coco por media taza de harina integral, la miga queda más pareja y con mayor estructura. El tiempo de horneado se mantiene; si la mezcla resultara muy espesa, se puede agregar una o dos cucharadas de agua para ajustar la consistencia.

Con este paso a paso simple, es posible preparar un budín de coco casero, saludable y económico, ideal para desayunos o meriendas. Comprar este tipo de productos listos en dietéticas suele ser costoso, por lo que hacerlo en casa resulta siempre una opción más accesible y sabrosa.