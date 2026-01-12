Tarot del colibrí: llegan nuevas oportunidades

Carta 1) El carro: movimiento. Triunfo. Determinación. Vencer obstáculos.

Carta 2) La estrella: luz. Guía. Conexión espiritual. Esperanza. Sanación.

Carta 3) Caballero de espadas: velocidad. Determinación. Energía. Impulsividad. Inteligencia

Mensaje final

No más dudas, ni dualidades. La persona se ha parado firme sobre sus pies, sabe que quiere y sabe quien es. Se acepta con defectos y virtudes y ha logrado integrar las luces y las sombras de la vida. Se trata de alguien que camina con seguridad, hacia su destino. Puede que el çamino no haya sido fácil, pero hay fuerza, voluntad y confianza en que se vencerán los obstáculos. Por otro lado, esta persona es alguien con mucha fe, esperanza y con luz que se irradia naturalmente por donde va debido a su conexión con Dios. Dicen las cartas que esas cualidades se deben sostener porque son parte de su esencia y tienen que ver con su misión de vida, que es iluminar. Rápidamente llegarán las oportunidades para que se puedan alcanzar las metas que se han pensado y soñado. ¡¡Enhorabuena!!