Cómo preparar matambre arrollado: receta paso a paso

cocina
Cómo preparar matambre arrollado: receta paso a pasoEl matambre arrollado combina sabor, tradición y versatilidad, ideal para reuniones familiares y celebraciones.
El matambre arrollado es uno de los platos más tradicionales de la gastronomía argentina y un infaltable en reuniones familiares, fiestas y celebraciones especiales. Se trata de un corte de carne sabroso y versátil que se rellena con vegetales, huevo y queso, se enrolla cuidadosamente y se cocina a fuego lento hasta lograr una textura tierna y jugosa. A continuación, te enseñamos cómo preparar un matambre arrollado perfecto, con consejos clave para que quede bien armado y lleno de sabor.
Ingredientes
- 1 matambre de ternera (aproximadamente 1,5 kg)
- 3 huevos duros
- 2 zanahorias
- 1 pimiento rojo
- 200 g de espinaca fresca
- 100 g de queso rallado
- 3 dientes de ajo
- Sal y pimienta, a gusto
- Hilo de cocina
- Opcionales: perejil fresco, aceitunas, panceta, mostaza o hierbas secas
Preparación paso a paso
1. Preparar el matambre
Extendé el matambre sobre una superficie plana, con la parte grasa hacia abajo. Si es necesario, emparejá los bordes para darle una forma más regular. Realizá cortes superficiales en la carne con un cuchillo para que absorba mejor los condimentos y quede más tierno.
2. Condimentar la carne
Frotá los dientes de ajo picados por toda la superficie del matambre. Salpimentá a gusto y, si lo deseás, agregá perejil fresco picado o hierbas secas para sumar aroma y sabor.
3. Preparar el relleno
Blanqueá las espinacas en agua hirviendo durante 2 minutos, escurrilas bien y reservá. Pelá las zanahorias y cortalas en tiras finas. Hacé lo mismo con el pimiento rojo. Cortá los huevos duros en cuartos o en rodajas gruesas.
4. Rellenar el matambre
Distribuí primero las espinacas de manera pareja sobre la carne. Luego agregá las zanahorias, el pimiento, los huevos duros y espolvoreá el queso rallado. Si elegís sumar aceitunas, panceta o algún otro ingrediente, incorporalos en este paso de forma equilibrada.
5. Arrollar y atar
Enrollá el matambre desde uno de los lados largos, presionando suavemente para que el relleno quede compacto. Atá el rollo con hilo de cocina, haciendo nudos firmes cada pocos centímetros para evitar que se abra durante la cocción.
6. Cocción
Precalentá el horno a 180 °C. Colocá el matambre arrollado en una fuente para horno y cubrilo con papel de aluminio. Cociná durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos. A mitad de cocción, retirál el aluminio para que la superficie se dore y tome color.
7. Reposo y servido
Una vez listo, retiralo del horno y dejalo reposar unos 10 minutos antes de cortarlo. Este paso es clave para que los jugos se redistribuyan y la carne quede más jugosa. Servilo en rodajas, caliente o frío, acompañado de ensalada fresca, puré de papas o papas al horno.
Consejos útiles
Marinado previo: si contás con tiempo, podés marinar el matambre durante algunas horas con vino blanco, ajo y hierbas. Esto realza el sabor y mejora la textura.
Rellenos alternativos: probá variantes con queso provolone, cebolla caramelizada, champiñones o morrones asados.
Ideal para preparar antes: el matambre arrollado se conserva muy bien en la heladera y es perfecto para servir frío al día siguiente.