Cocina saludable y práctica
Empanadas de verduras: receta fácil, rendidora y llena de sabor
Una opción económica y versátil que se adapta a lo que tengas en la heladera. Paso a paso, con tips para que queden bien jugosas y doradas.
Las empanadas de verduras son un clásico infalible: rápidas, saludables y perfectas tanto para una comida diaria como para una picada. Se pueden hacer al horno o fritas, y admiten múltiples combinaciones según la estación y el gusto personal.
Ingredientes (para 12 empanadas)
- 12 tapas para empanadas
- 1 cebolla grande
- 1 zanahoria mediana
- 1/2 morrón rojo
- 1 zapallito o zucchini chico
- 1 puñado de acelga o espinaca
- 2 cucharadas de aceite
- Sal y pimienta a gusto
- Nuez moscada o comino (opcional)
- 1 cucharada de queso rallado o un cubito de queso fresco (opcional)
- 1 huevo duro picado (opcional)
Preparación
Picar y saltear
Cortar la cebolla y el morrón en cubos chicos. Rehogar en una sartén con el aceite y una pizca de sal hasta que estén transparentes.
Sumar las verduras
Agregar la zanahoria rallada y el zapallito en cubitos. Cocinar unos minutos hasta que estén tiernos pero sin líquido.
Incorporar las hojas
Añadir la acelga o espinaca picada. Cocinar apenas hasta que se reduzca. Condimentar con sal, pimienta y especias.
Enfriar el relleno
Retirar del fuego y dejar entibiar. Si se desea, mezclar con queso rallado o huevo duro.
Armar las empanadas
Colocar una cucharada generosa de relleno en cada tapa, cerrar y hacer el repulgue.
Cocción
Al horno: 200 °C, 15–20 minutos, hasta dorar.
Fritas: en aceite caliente, dorar y retirar sobre papel absorbente.
Consejos clave
- Escurrí bien las verduras para evitar empanadas “aguachentas”.
- Un toque de queso ayuda a ligar el relleno y aporta sabor.
- Podés sumar choclo, arvejas o cebolla de verdeo sin cambiar la base.
- Si las llevás al horno, pincelá con huevo para un dorado parejo.
Una receta que se adapta a todo
Las empanadas de verduras son ideales para aprovechar sobras, cuidar el bolsillo y sumar vegetales sin resignar sabor. Con pocos ingredientes y un buen salteado, el resultado siempre funciona.