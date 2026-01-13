Empanadas de verduras: receta fácil, rendidora y llena de sabor

Una opción económica y versátil que se adapta a lo que tengas en la heladera. Paso a paso, con tips para que queden bien jugosas y doradas.

Las empanadas de verduras son un clásico infalible: rápidas, saludables y perfectas tanto para una comida diaria como para una picada. Se pueden hacer al horno o fritas, y admiten múltiples combinaciones según la estación y el gusto personal.

Ingredientes (para 12 empanadas)

12 tapas para empanadas

1 cebolla grande

1 zanahoria mediana

1/2 morrón rojo

1 zapallito o zucchini chico

1 puñado de acelga o espinaca

2 cucharadas de aceite

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada o comino (opcional)

1 cucharada de queso rallado o un cubito de queso fresco (opcional)

1 huevo duro picado (opcional)

Preparación

Picar y saltear

Cortar la cebolla y el morrón en cubos chicos. Rehogar en una sartén con el aceite y una pizca de sal hasta que estén transparentes.

Sumar las verduras

Agregar la zanahoria rallada y el zapallito en cubitos. Cocinar unos minutos hasta que estén tiernos pero sin líquido.

Incorporar las hojas

Añadir la acelga o espinaca picada. Cocinar apenas hasta que se reduzca. Condimentar con sal, pimienta y especias.

Enfriar el relleno

Retirar del fuego y dejar entibiar. Si se desea, mezclar con queso rallado o huevo duro.

Armar las empanadas

Colocar una cucharada generosa de relleno en cada tapa, cerrar y hacer el repulgue.

Cocción

Al horno: 200 °C, 15–20 minutos, hasta dorar.

Fritas: en aceite caliente, dorar y retirar sobre papel absorbente.

Consejos clave

Escurrí bien las verduras para evitar empanadas “aguachentas”.

Un toque de queso ayuda a ligar el relleno y aporta sabor.

Podés sumar choclo, arvejas o cebolla de verdeo sin cambiar la base.

Si las llevás al horno, pincelá con huevo para un dorado parejo.

Una receta que se adapta a todo

Las empanadas de verduras son ideales para aprovechar sobras, cuidar el bolsillo y sumar vegetales sin resignar sabor. Con pocos ingredientes y un buen salteado, el resultado siempre funciona.