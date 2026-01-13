astrologia

Horóscopo chino: los signos que vivirán un 2026 de renovación, energía y nuevos impulsos

El 2026 traerá renovación, energía y nuevos impulsos para avanzar con entusiasmo.
martes, 13 de enero de 2026 · 19:54

El Año del Caballo de Fuego traerá dinamismo, entusiasmo y ganas de avanzar. Algunos signos del horóscopo chino atravesarán un 2026 marcado por la renovación, la motivación y la fuerza necesaria para encarar nuevos desafíos.

Rata

La Rata sentirá un impulso renovado. El 2026 será ideal para retomar proyectos, activar ideas postergadas y avanzar con mayor energía.

Buey

El Buey recuperará vitalidad. La constancia y el equilibrio le permitirán sostener su energía a lo largo del año.

Dragón

El Dragón vivirá un año intenso y activo. El 2026 potenciará su iniciativa y lo impulsará a tomar acción sin miedo.

Gallo

El Gallo encontrará un nuevo envión. Será un año propicio para motivarse, fijar nuevas metas y avanzar con determinación.

