Horóscopo chino: los tres signos que se caracterizan por ser los más apasionados

A partir del posicionamiento de los astros al nacer y, dependiendo el año de nacimiento, el horóscopo establece un animal para cada individuo, el cual lo representará en su personalidad. Por eso, ahora llegó el turno de identificar a los que posee más pasión.

Tigre

Noticias Relacionadas Horóscopo chino: los signos que vivirán un 2026 de sorpresas positivas y giros inesperados

Son los nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010. Son personas que se caracterizan por ser conquistadoras aprovechando su gran energía y pasión que levan dentro. Además, los expertos señalan que son muy valientes y no tienen miedo a la hora de afrontar una relación.

Serpiente

Integran este signo quienes nacieron en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013. Si bien no lo aparentan, los expertos en la astrología indican que son personas muy apasionadas y, sobre todo, astutas. Se destaca por su amplio poder en la seducción y los encantos que poseen hacen que sus parejas queden totalmente enamoradas.

Mono

Son aquellos que nacieron en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016. Su personalidad se caracteriza por ser alegre y llamar permanentemente la atención. Cuentan con una pasión muy importante y disfrutan siempre la vida. Son aventureros y les encanta experimentar todo tipo de cuestiones.