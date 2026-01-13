Matambre de cerdo con salsa de verdeo: cómo lograrlo tierno y sabroso

martes, 13 de enero de 2026 · 11:14

Redacción El Diario de Carlos Paz

El matambre de cerdo es una carne económica y muy rendidora, pero tiene fama de quedar dura si no se la trata bien. La clave está en ablandarlo antes y elegir una cocción adecuada. Con esos pasos claros, el resultado es parejo, jugoso y con una salsa de verdeo que levanta todo el plato.

Antes de la receta, lo más importante:

Hervido previo o cocción larga

El matambre necesita tiempo o humedad. Sellarlo directo a la plancha casi siempre lo endurece.

Golpear la carne

Antes de cocinar, golpear suavemente con martillo o palo de amasar ayuda a romper fibras.

Sal al final

Salar antes endurece. Mejor condimentar una vez que ya está tierno.

Nunca fuego fuerte directo al inicio

El calor violento cierra la fibra y lo vuelve gomoso.

Ingredientes (3 a 4 porciones)

1 matambre de cerdo

3 cebollas de verdeo

1 diente de ajo

1 cucharada de manteca

1 cucharada de aceite

200 cc de crema de leche

Sal y pimienta

Nuez moscada o pimienta blanca (opcional)

Queso rallado fino (opcional)

Paso 1: cómo ablandar el matambre

Opción recomendada (olla):

Colocar el matambre en una olla grande con agua fría.

Llevar a hervor suave y cocinar 45 a 60 minutos, apenas burbujeando.

Pinchar: debe entrar fácil el tenedor.

Retirar, escurrir y dejar entibiar.

Este paso es clave: acá se gana la terneza.

Paso 2: dorado final

Cortar el matambre en tiras o porciones.

En una sartén grande, calentar aceite y manteca.

Dorar la carne rápido, solo para darle color.

Retirar y reservar.

Paso 3: salsa de verdeo

En la misma sartén, agregar el ajo picado.

Sumar el verdeo picado (parte blanca y verde).

Rehogar a fuego medio-bajo hasta que esté tierno.

Agregar la crema, sal, pimienta y nuez moscada.

Cocinar unos minutos hasta que espese suavemente.

Paso 4: integrar todo

Volver a colocar el matambre en la sartén.

Cocinar 5 minutos a fuego bajo, para que se impregne.

Si se desea, sumar queso rallado y dejar fundir.

Consejos finales que marcan la diferencia

Si lo hacés al horno, siempre después del hervor previo.

No lo tapes de salsa mientras hierve: primero tierno, después sabroso.

Acompaña perfecto con puré, papas rústicas o arroz blanco.

Al recalentarlo, siempre con un chorrito de crema o caldo.

Un corte humilde, bien trabajado

El matambre de cerdo no falla cuando se lo trata con paciencia. Con hervor previo y una salsa de verdeo bien hecha, se transforma en un plato potente, rendidor y muy casero, sin riesgo de quedar duro.