Tarot del colibrí: poner lo mejor de uno para alcanzar los sueños

Carta 1) El colgado: perspectiva. Reflexión. Introspección. Contemplar otros puntos de vista. Iluminación

Carta 2) El ermitaño: introspección. Soledad. Aislamiento. Reflexión. Intentar superar la dualidad.

Carta 3) Paje de oros: iniciar algo ( un proyecto, un estudio, un trabajo.. con mucho entusiasmo y dedicación. Plantar una semilla y cuidarla para que crezca. Aprendizaje. Aprender haciendo.

Mensaje final

La persona ha estado y tal vez aún está atravesando un profundo proceso reflexivo. Necesita de la soledad para pensar, meditar y encontrar respuestas en su interior. No es que esté cómoda en esa situación parecida a una transición, en donde no hay demasiada estabilidad, más bien es una especie de pausa acompañada de inacción. No se puede hacer nada porque no hay claridad acerca del camino a seguir y eso trae quizás dualidad entre dos opciones. Podría ser por ejemplo: tener que decidir por una profesión o por otra, por un trabajo u otro, etc. La persona está abierta ha contemplar distintas perspectivas sobre su situación antes de tomar una decisión y pronto verá los resultados, dado que ya está teniendo ideas más claras y definidas como consecuencia de ese trabajo que está haciendo consigo misma. Más temprano que tarde iniciará algo con mucho entusiasmo, dará el primer paso para comenzar con lo que ya sabrá, es lo que quiere hacer. Dicen las cartas que este alguien pondrá lo mejor de sí para que su idea o su sueño se haga realidad: ganas, trabajo, paciencia y disposición para aprender. ¿Alguna duda que logrará su meta?