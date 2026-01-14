Empanadas árabes suaves: la receta clásica para que queden jugosas

Las empanadas árabes, también conocidas como sfijas, se distinguen por su relleno fresco, su masa tierna y una jugosidad característica que las vuelve inconfundibles. A diferencia de la empanada tradicional, aquí la carne se cocina dentro de la masa y se realza con limón, especias y vegetales crudos. El secreto está en el equilibrio: buena carne, reposo y una masa bien hidratada.

A continuación, una receta paso a paso para lograr empanadas árabes suaves, livianas y llenas de sabor.

Ingredientes (para 20 unidades)

Para la masa

500 g de harina 000

10 g de sal

10 g de azúcar

10 g de levadura seca

50 ml de aceite

260 a 280 ml de agua tibia

Para el relleno

500 g de carne vacuna magra (picada a cuchillo o molida una sola vez)

2 cebollas grandes

1 tomate grande (sin semillas)

Jugo de 1 limón grande

1 cucharadita de pimienta de Jamaica o pimienta común

½ cucharadita de comino

½ cucharadita de canela (opcional, muy sutil)

Sal fina, a gusto

Paso a paso

1. La masa

Colocar la harina en un bol amplio. Agregar la sal y el azúcar. Incorporar la levadura disuelta en el agua tibia y el aceite. Amasar hasta obtener una masa lisa y suave. Debe quedar apenas blanda, no dura.

Tapar y dejar leudar hasta que duplique su volumen (45 a 60 minutos).

2. El relleno

Picar la cebolla bien fina y colocarla en un colador. Salarla ligeramente y dejarla reposar 10 minutos. Luego, presionar para retirar el exceso de líquido.

Cortar el tomate en cubitos pequeños y mezclar con la carne, la cebolla, las especias y el jugo de limón. Ajustar de sal.

El relleno debe quedar húmedo pero no aguachento. Llevar a frío al menos 30 minutos: este reposo es clave para el sabor y la textura.

3. Armado

Desgasificar la masa y dividir en bollos de unos 40 g. Estirarlos en forma circular, bien finos.

Colocar una cucharada generosa de relleno en el centro y formar el clásico triángulo abierto, presionando bien los bordes.

4. Cocción

Disponer las empanadas en una placa apenas aceitada.

Hornear en horno fuerte (230 °C) durante 10 a 12 minutos. La masa debe inflarse levemente y apenas dorarse, sin secarse.

Claves para que queden suaves y jugosas

Usar carne fresca y no excesivamente magra.

El limón se agrega al relleno crudo, nunca después.

No sobrecargar de líquido.

Horno bien caliente y cocción corta.

Comerlas apenas salen del horno: ahí están en su punto ideal.

Cómo servirlas

Se disfrutan solas, con unas gotas extra de limón, o acompañadas con yogur natural, hojas verdes o una ensalada fresca. También funcionan muy bien como plato principal liviano o como entrada en mesas compartidas.

Las empanadas árabes suaves son una receta simple, pero precisa. Cuando cada paso se respeta, el resultado es una masa tierna, un relleno fragante y esa jugosidad que las vuelve inolvidables.