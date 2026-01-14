La planta aromática que crece rápido y resiste el calor

En el mundo de las plantas aromáticas, hay una especia que se destaca por ser ideal para sembrar en enero, crecer rápido y ofrecer una cosecha abundante durante todo el verano. Se trata de la albahaca, una de las favoritas tanto de principiantes como de quienes ya tienen experiencia en jardinería.

Famosa por su aroma intenso, su sabor inconfundible y su gran resistencia al calor, la albahaca se adapta con facilidad a macetas, canteros y huertas urbanas. Además, es muy rendidora: con una sola planta bien cuidada se pueden obtener hojas frescas durante varios meses.

Por qué la albahaca es la reina del verano

La albahaca ama el calor y el sol, por eso enero es el momento perfecto para sembrarla. Con las condiciones adecuadas, germina rápido, crece fuerte y frondosa, y regala un follaje verde intenso en poco tiempo. Su crecimiento veloz la convierte en una excelente opción para quienes buscan resultados rápidos y una planta generosa para cocinar a diario.

Paso a paso: cómo sembrar albahaca y no fallar en el intento

Colocá las semillas sobre tierra suelta y bien drenada.

Cubrilas apenas con una fina capa de sustrato.

Regá con suavidad para evitar que las semillas se desplacen.

Ubicá la maceta o el cantero en un lugar con sol directo.

Mantené la tierra húmeda, pero sin encharcar.

En pocos días comenzarás a ver los primeros brotes.

Los cuidados clave para una albahaca imparable

Regá de forma regular, especialmente durante los días de mucho calor.

Evitá el exceso de agua para prevenir la pudrición de raíces.

Protegé la planta de vientos fuertes que puedan dañarla.

Pellizcá las puntas con frecuencia para estimular un crecimiento más compacto y abundante.

Cuándo y cómo cosechar la albahaca para que dure todo el verano

La cosecha puede comenzar cuando la planta ya tiene buen tamaño. Lo ideal es:

Cortar hojas o tallos superiores para favorecer el crecimiento lateral.

No retirar más de un tercio de la planta en cada cosecha.

Evitar que florezca, ya que la floración reduce la producción de hojas y cambia su sabor.

Con estos cuidados simples, la albahaca se convierte en una aliada perfecta para disfrutar de platos frescos y aromáticos durante todo el verano