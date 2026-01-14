Laurel de nieve: cómo cultivar el árbol que florece como una nube

El árbol de nieve, también conocido como laurel de nieve (Chionanthus virginicus), es una especie ornamental de tamaño pequeño a mediano que se destaca por su floración espectacular y fragante. Su versatilidad permite cultivarlo tanto directamente en el suelo como en macetas grandes, lo que lo convierte en una excelente opción para patios, terrazas y jardines de dimensiones reducidas.

A fines de la primavera y comienzos del verano, este árbol se cubre de delicadas flores blancas cremosas, que forman verdaderas nubes florales de aspecto etéreo. Su perfume suave y agradable atrae polinizadores y aporta un encanto especial al entorno. La especie es dioica:

Las flores masculinas presentan pétalos largos y llamativos, responsables del efecto “nevado” que le da su nombre.

Las flores femeninas, en cambio, dan lugar a racimos de frutos azul oscuro, muy decorativos, que aparecen hacia finales del verano.

Requerimientos de suelo y riego

Según especialistas de Picture This, el laurel de nieve prospera en ambientes de humedad moderada. Prefiere suelos bien drenados, ricos en materia orgánica, y un riego regular. Lo ideal es realizar uno o dos riegos profundos por semana, permitiendo que el sustrato se seque levemente entre riegos. Una vez establecido, el árbol tolera bien períodos de sequía, lo que facilita su mantenimiento.

Cultivo del laurel de nieve en maceta

Si se cultiva en contenedor, es fundamental elegir una maceta grande, de al menos 60 litros, con orificios de drenaje eficientes. El sustrato debe ser liviano y nutritivo, preferentemente enriquecido con compost o humus. El riego debe ser generoso, evitando siempre el encharcamiento.

Se recomienda trasplantar el laurel de nieve cada dos o tres años, a comienzos de la primavera, utilizando un recipiente apenas más grande que el anterior para favorecer el desarrollo de las raíces sin estrés.

Fertilización y poda

La fertilización debe realizarse a principios de la primavera, con un abono equilibrado, para estimular el crecimiento y la floración. Es importante suspender las aplicaciones hacia fines del verano, permitiendo que la planta se prepare para las bajas temperaturas y posibles heladas. Luego de fertilizar, se aconseja regar en abundancia para facilitar la absorción de nutrientes.

En cuanto a la poda, el laurel de nieve necesita una poda anual en primavera. Lo ideal es eliminar ramas secas, dañadas o que se crucen, lo que mejora la circulación de aire, previene enfermedades y favorece un crecimiento más equilibrado y saludable.