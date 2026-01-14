Merluza a la Romana: sencillez y sabor

La merluza a la romana es un clásico infaltable de la cocina casera, apreciado por su preparación sencilla y su sabor suave. Con pocos ingredientes y un paso a paso simple, este plato logra una combinación perfecta entre la textura tierna del pescado y un rebozado dorado y crujiente. Ideal para almuerzos familiares o comidas rápidas, la merluza a la romana se puede acompañar con ensaladas, puré o papas fritas.

A continuación, te contamos cómo prepararla en casa para que quede bien crocante por fuera y jugosa por dentro.

Ingredientes

Filetes de merluza fresca o congelada: 500 g

Harina de trigo: 100 g

Huevos: 2 unidades

Aceite de oliva o girasol: cantidad necesaria para freír

Sal: a gusto

Pimienta negra molida: opcional

Rodajas de limón: para servir (opcional)

Paso a paso

1. Preparar los filetes de merluza

Si utilizás merluza congelada, descongelala previamente y secala bien con papel de cocina para eliminar el exceso de agua. Este paso es clave para que el rebozado se adhiera correctamente. Condimentá los filetes con sal y, si te gusta, un poco de pimienta.

2. Preparar el rebozado

Colocá la harina en un plato hondo. En otro recipiente, batí los huevos hasta lograr una mezcla pareja y sin grumos.

3. Rebozar la merluza

Pasá cada filete primero por la harina, cubriéndolo bien por ambos lados. Retirá el excedente y luego sumergilo en el huevo batido, asegurándote de que quede completamente impregnado.

4. Freír

Calentá abundante aceite en una sartén profunda a fuego medio-alto. Cuando esté bien caliente (alrededor de 180 °C), freí los filetes en tandas para evitar que baje la temperatura del aceite. Cociná durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que estén dorados y crujientes. Retirá y colocá sobre papel absorbente.

Consejos para que quede perfecta

Controlá la temperatura del aceite: si está demasiado caliente, el rebozado se quemará; si está frío, absorberá más grasa.

Secá bien el pescado antes de rebozar para lograr una cobertura más pareja.

Serví con limón: unas gotas realzan el sabor y aportan frescura.

La merluza a la romana es una receta simple, económica y siempre rendidora, ideal para sumar pescado al menú semanal sin complicaciones. Si querés, también puedo adaptarla para horno o freidora de aire