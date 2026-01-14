Se acerca el Año del Caballo: cuándo empieza y qué representa

El Año del Caballo comenzará el 17 de febrero de 2026, con el inicio del Año Nuevo chino, y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027, marcando el cierre del ciclo regido hasta ahora por la Serpiente. El cambio se produce según el calendario lunar oriental, que no coincide con el calendario occidental y se rige por las fases de la Luna.

En la tradición china, cada año está asociado a un animal que simboliza una forma particular de energía y dinámica colectiva. En ese marco, el Caballo representa movimiento, impulso, iniciativa y búsqueda de libertad, y suele vincularse con períodos de mayor velocidad en los acontecimientos, decisiones rápidas y transformaciones visibles tanto a nivel personal como social.

A diferencia de la Serpiente, asociada a la estrategia, la observación y los procesos internos, el Caballo propone una etapa más expansiva y activa, donde las acciones tienden a adelantarse al análisis y los cambios se manifiestan de forma más directa. Es un ciclo que favorece los proyectos que requieren empuje, presencia y determinación, pero que también puede traer inestabilidad si no se encuentra equilibrio.

Según la cosmovisión oriental, los años regidos por el Caballo suelen intensificar el deseo de independencia, los desplazamientos, los giros profesionales y las redefiniciones personales. Por eso, muchas personas interpretan este período como una invitación a salir de la quietud, asumir riesgos medidos y tomar decisiones postergadas.

Con el inicio del nuevo año lunar, millones de personas en el mundo celebrarán el comienzo de este ciclo, que no solo tiene un valor simbólico y cultural, sino que también funciona como referencia temporal y espiritual para comunidades que siguen el horóscopo chino como guía de lectura del tiempo.