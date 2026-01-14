Tarot del colibrí: estrategia y planificación para tomar decisiones

Carta 1) El loco: inicios. Entusiasmo. Ir tras un sueño. Impulsividad. No medir consecuencias.

Carta 2) Tres de bastos: contemplar una meta a distancia. Elaborar un plan. Hacer una estrategia.

Carta 3) Cuatro de bastos: estabilidad. Celebración. Alegría. Amistad. Familia. Afectos

Mensaje final

Alguien quiere estabilizarse, sentirse segura y feliz con sus seres queridos y está pensando como lograr su objetivo. Dice el tarot que es un empezar desde cero un camino nuevo y desconocido, por lo tanto no sería conveniente proceder con impulsividad y apuro. Por el contrario, hay que elaborar una planificación cuidadosa sopesando todas las variables antes de dar el primer paso hacia esa meta tan ansiada. El loco tiene como positivo el animarse, el no tener miedo a salir en búsqueda de un sueño, pero también posee un aspecto negativo, y es que no mide consecuencias de sus decisiones y acciones. Como la misma carta lo dice, sale a lo loco y a lo tonto, tomando riesgos innecesarios que pueden conducir al fracaso. La estabilidad y bienestar llegarán como producto de decisiones tomadas en base a una estrategia y a una planificación.