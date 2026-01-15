Empanadas clásicas de carne jugosas, con sabor bien casero

jueves, 15 de enero de 2026 · 18:27

Redacción El Diario de Carlos Paz

Las empanadas de carne son un emblema de la cocina argentina. Cada familia tiene su versión, pero hay un punto en común que marca la diferencia: un relleno sabroso, húmedo y equilibrado. Esta receta respeta la forma tradicional y logra empanadas jugosas, sin rellenos secos ni excesos de condimentos.

Ingredientes (para 12 empanadas)

Para el relleno

500 g de carne vacuna (nalga, bola de lomo o cuadrada)

2 cebollas grandes

1 cucharada de grasa o aceite

1 cucharadita de pimentón dulce

½ cucharadita de comino

Sal y pimienta

1 cucharadita de ají molido (opcional)

2 huevos duros

Opcional: un chorrito de caldo o agua caliente

Para armar

12 tapas de empanadas

Huevo batido (si se hornean)

Preparación

Picar la carne a cuchillo en cubos pequeños. Este paso es clave para lograr una textura jugosa y tradicional.

Cortar las cebollas bien finas y saltearlas en una sartén amplia con la grasa o el aceite, a fuego medio. Cocinar hasta que estén transparentes y apenas doradas.

Agregar la carne, mezclar rápidamente y cocinar solo unos minutos, lo justo para sellarla. No debe quedar completamente cocida.

Incorporar sal, pimienta, pimentón, comino y ají molido. Mezclar bien.

Retirar del fuego y, si hace falta, sumar un chorrito de caldo o agua caliente para mantener el relleno húmedo.

Dejar enfriar por completo y recién entonces agregar los huevos duros picados.

Armado y cocción

Colocar una cucharada generosa de relleno en cada tapa.

Cerrar con repulgue clásico.

Para horno: pintar con huevo y cocinar a 200 °C durante 12 a 15 minutos.

Para fritas: freír en aceite caliente hasta que estén doradas.

Claves para que queden bien jugosas

No cocinar de más la carne en la sartén.

Usar cebolla en buena proporción.

Dejar reposar el relleno antes de armar.

Evitar rellenos secos o con exceso de harina.

Un clásico que no falla

Estas empanadas mantienen el sabor original, con un relleno húmedo y equilibrado, ideales para una comida familiar, una reunión o simplemente para disfrutar de una receta que nunca pasa de moda.