Horóscopo de hoy, jueves 15 de enero de 2026: amor, salud y trabajo signo por signo

Este jueves trae una energía propicia para avanzar con mayor determinación y cerrar asuntos pendientes antes del fin de semana. Es un buen día para ordenar prioridades, comunicarte con claridad y cuidar el equilibrio entre obligaciones y bienestar personal.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: hablá con sinceridad y evitá reacciones impulsivas.

Trabajo: tu empuje te permite resolver temas atrasados.

Salud: controlá el estrés y la ansiedad.

Números de la suerte: 4, 15, 27

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: buscás estabilidad y seguridad emocional.

Trabajo: jornada favorable para cuestiones financieras.

Salud: prestá atención a la alimentación.

Números de la suerte: 6, 14, 22

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: una charla honesta mejora el clima afectivo.

Trabajo: día activo para reuniones y acuerdos.

Salud: evitá el cansancio mental.

Números de la suerte: 3, 18, 29

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: necesitás contención y comprensión.

Trabajo: tu intuición te guía en decisiones importantes.

Salud: cuidá tu equilibrio emocional.

Números de la suerte: 5, 12, 21

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: carisma en alza y gestos románticos.

Trabajo: reconocimiento por tu liderazgo.

Salud: canalizá energía con actividad física.

Números de la suerte: 7, 16, 28

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: claridad emocional que trae tranquilidad.

Trabajo: organización clave para avanzar.

Salud: cuidá la postura y el descanso.

Números de la suerte: 2, 11, 24

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: equilibrio y armonía en los vínculos.

Trabajo: acuerdos que avanzan sin conflictos.

Salud: buscá momentos de relajación.

Números de la suerte: 1, 13, 23

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: emociones intensas que piden honestidad.

Trabajo: determinación para tomar decisiones firmes.

Salud: liberá tensiones acumuladas.

Números de la suerte: 9, 17, 26

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: optimismo que fortalece vínculos.

Trabajo: oportunidades para crecer y expandirte.

Salud: el movimiento mejora tu energía.

Números de la suerte: 8, 19, 30

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: estabilidad que te da seguridad.

Trabajo: disciplina que da resultados concretos.

Salud: no descuides el descanso nocturno.

Números de la suerte: 10, 18, 25

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: necesidad de libertad y diálogo sincero.

Trabajo: ideas innovadoras bien recibidas.

Salud: despejá la mente con pausas activas.

Números de la suerte: 6, 14, 27

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: sensibilidad y empatía en primer plano.

Trabajo: intuición afinada para decidir.

Salud: buscá momentos de calma y descanso.

Números de la suerte: 5, 12, 29