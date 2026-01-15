Tarot del colibrí: es hora de ponerse de pie y retomar la ilusión

Carta 1) Cuatro de copas: indiferencia. Apatía. Estancamiento. Dejar pasar oportunidades.

Carta 2) Tres de bastos: elaborar una estrategia. Planificar una acción. Contemplar un horizonte lejano

Carta 3) La luna: poca claridad. Confusión. Miedos. Inseguridades. Lo subconsciente. Intuición. Lo oculto

Mensaje final

La persona se encuentra en una encrucijada y le falta interés y entusiasmo para salir de ella. Está apática, indiferente, sin ganas, estancada, aunque tiene una gran oportunidad para superar su situación le da la espalda y se queda de brazos cruzados. Esta persona sabe que hay un nuevo horizonte para ella, pero no planifica, no elabora una estrategia para llegar a él. La razón de su decepción o apatía sólo ella la conoce, pero las cartas dicen que hay miedos, inseguridades, tal vez algún conflicto inconsciente sin resolver, que la sumen en confusión y poca claridad para tomar decisiones y actuar. Quizás necesite una ayuda profesional para hallar soluciones y encontrarse con su deseo nuevamente, cerrando definitivamente un ciclo en su vida que la mantiene deprimida, confundida y sin ganas de nada. La vida es un cambio permanente y a veces toca soltar, cerrar, hacer el duelo por lo que ya no puede ser más. Duele. Si. Y mucho. Pero el amor a la vida y a nosotros mismos es lo que debe prevalecer y no estamos aquí para sentarnos a dejar que las oportunidades maravillosas que están destinadas para nosotros, aunque por momentos no se vean, o no se quieran ver, nos pasen por el costado. En el fondo de su corazón esta persona intuye por donde seguir, intuye que debe integrar lo bueno y lo malo, lo negativo y lo positivo, lo blanco y lo negro, la luz y la sombra de estar viva. Su intuición es válida y ese es el camino. Ya es hora de ponerse de pie y retomar la ilusión y la fantasía.