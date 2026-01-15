Tarta de cebolla: la receta más simple y rendidora

Hay recetas que no necesitan vueltas ni nombres raros. Tarta de cebolla. Nada más. Pocos ingredientes, una sola tapa de pascualina y un relleno cremoso donde la cebolla es la protagonista absoluta.

Ideal para una comida rápida, para llevar o para resolver una cena sin complicarse.

Ingredientes

1 tapa de pascualina

Cebollas (abundantes)

Manteca

1 huevo

Leche

Sal

Nuez moscada

Paso a paso

1. Rehogar la cebolla

Cortar las cebollas en pluma y cocinarlas a fuego bajo con manteca. No apurarlas: tienen que quedar bien blandas y dulces, sin dorarse en exceso.

2. Preparar el relleno

Retirar la cebolla del fuego y agregar el huevo, un chorrito de leche, sal y nuez moscada. Mezclar hasta lograr una textura cremosa.

3. Armar la tarta

Colocar la tapa de pascualina en un molde chico. Volcar el relleno en el centro y doblar la masa en cuatro o cerrarla tipo paquetito.

4. Hornear

Llevar a horno medio hasta que la masa esté cocida y ligeramente dorada.

Resultado

Una tarta simple, sabrosa y económica, donde la manteca realza el dulzor natural de la cebolla y el relleno queda suave y bien ligado.

Perfecta para comer caliente o fría, sola o con una ensalada.