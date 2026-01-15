Cocina saludable y práctica
Tarta de cebolla: la receta más simple y rendidora
Hay recetas que no necesitan vueltas ni nombres raros. Tarta de cebolla. Nada más. Pocos ingredientes, una sola tapa de pascualina y un relleno cremoso donde la cebolla es la protagonista absoluta.
Ideal para una comida rápida, para llevar o para resolver una cena sin complicarse.
Ingredientes
- 1 tapa de pascualina
- Cebollas (abundantes)
- Manteca
- 1 huevo
- Leche
- Sal
- Nuez moscada
Paso a paso
1. Rehogar la cebolla
Cortar las cebollas en pluma y cocinarlas a fuego bajo con manteca. No apurarlas: tienen que quedar bien blandas y dulces, sin dorarse en exceso.
2. Preparar el relleno
Retirar la cebolla del fuego y agregar el huevo, un chorrito de leche, sal y nuez moscada. Mezclar hasta lograr una textura cremosa.
3. Armar la tarta
Colocar la tapa de pascualina en un molde chico. Volcar el relleno en el centro y doblar la masa en cuatro o cerrarla tipo paquetito.
4. Hornear
Llevar a horno medio hasta que la masa esté cocida y ligeramente dorada.
Resultado
Una tarta simple, sabrosa y económica, donde la manteca realza el dulzor natural de la cebolla y el relleno queda suave y bien ligado.
Perfecta para comer caliente o fría, sola o con una ensalada.