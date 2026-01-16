cocina

Arroz con pollo fácil: ingredientes simples y mucho sabor

Paso a paso, cómo preparar un arroz con pollo fácil, nutritivo y perfecto para cualquier ocasión.
viernes, 16 de enero de 2026 · 10:32

El arroz con pollo es uno de los platos más tradicionales de la cocina hogareña: sabroso, nutritivo y muy versátil. Combina proteínas, carbohidratos y vegetales en una sola preparación, lo que lo convierte en una opción práctica tanto para el almuerzo como para la cena. A continuación, una receta sencilla para prepararlo en casa y lograr un resultado bien húmedo y lleno de sabor.

Ingredientes (4 porciones)

  • 2 tazas de arroz de grano largo
  • 4 muslos de pollo (o pechuga, si preferís)
  • 1 cebolla mediana picada
  • 1 pimiento rojo picado
  • 1 zanahoria en cubos pequeños
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 taza de arvejas frescas o congeladas
  • 4 tazas de caldo de pollo
  • 1/2 taza de puré de tomate
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1/2 cucharadita de cúrcuma (opcional)
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto
  • Perejil fresco picado para decorar

Preparación paso a paso

1. Dorar el pollo
En una olla grande, calentá dos cucharadas de aceite de oliva a fuego medio-alto. Condimentá el pollo con sal y pimienta y doralo por ambos lados hasta que tome color. Retirá y reservá.

2. Preparar el sofrito
En la misma olla, agregá la cebolla, el ajo y el pimiento. Cociná hasta que estén tiernos y fragantes. Sumá la zanahoria y mezclá bien.

3. Condimentar la base
Incorporá el pimentón, la cúrcuma y el puré de tomate. Revolvé y cociná durante dos minutos para potenciar los sabores.

4. Cocinar el arroz
Agregá el arroz y mezclá para que se impregne del sofrito. Verté el caldo de pollo caliente y acomodá los muslos de pollo por encima.

5. Cocción final
Tapá la olla y cociná a fuego bajo durante 20 a 25 minutos, hasta que el arroz esté tierno y haya absorbido el líquido. A mitad de cocción, sumá las arvejas.

6. Servir
Retirá del fuego, dejá reposar cinco minutos y serví con perejil fresco picado por encima. Podés acompañar con una ensalada fresca.

Consejos para que salga perfecto

  • Usar caldo casero realza notablemente el sabor del plato.
  • Podés variar los vegetales y sumar maíz, champiñones o espárragos.
  • Evitá revolver el arroz durante la cocción para que quede suelto y no pastoso.
