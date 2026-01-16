Arroz con pollo fácil: ingredientes simples y mucho sabor

cocina
Arroz con pollo fácil: ingredientes simples y mucho saborPaso a paso, cómo preparar un arroz con pollo fácil, nutritivo y perfecto para cualquier ocasión.
El arroz con pollo es uno de los platos más tradicionales de la cocina hogareña: sabroso, nutritivo y muy versátil. Combina proteínas, carbohidratos y vegetales en una sola preparación, lo que lo convierte en una opción práctica tanto para el almuerzo como para la cena. A continuación, una receta sencilla para prepararlo en casa y lograr un resultado bien húmedo y lleno de sabor.
Ingredientes (4 porciones)
- 2 tazas de arroz de grano largo
- 4 muslos de pollo (o pechuga, si preferís)
- 1 cebolla mediana picada
- 1 pimiento rojo picado
- 1 zanahoria en cubos pequeños
- 2 dientes de ajo picados
- 1 taza de arvejas frescas o congeladas
- 4 tazas de caldo de pollo
- 1/2 taza de puré de tomate
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1/2 cucharadita de cúrcuma (opcional)
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- Perejil fresco picado para decorar
Preparación paso a paso
1. Dorar el pollo
En una olla grande, calentá dos cucharadas de aceite de oliva a fuego medio-alto. Condimentá el pollo con sal y pimienta y doralo por ambos lados hasta que tome color. Retirá y reservá.
2. Preparar el sofrito
En la misma olla, agregá la cebolla, el ajo y el pimiento. Cociná hasta que estén tiernos y fragantes. Sumá la zanahoria y mezclá bien.
3. Condimentar la base
Incorporá el pimentón, la cúrcuma y el puré de tomate. Revolvé y cociná durante dos minutos para potenciar los sabores.
4. Cocinar el arroz
Agregá el arroz y mezclá para que se impregne del sofrito. Verté el caldo de pollo caliente y acomodá los muslos de pollo por encima.
5. Cocción final
Tapá la olla y cociná a fuego bajo durante 20 a 25 minutos, hasta que el arroz esté tierno y haya absorbido el líquido. A mitad de cocción, sumá las arvejas.
6. Servir
Retirá del fuego, dejá reposar cinco minutos y serví con perejil fresco picado por encima. Podés acompañar con una ensalada fresca.
Consejos para que salga perfecto
- Usar caldo casero realza notablemente el sabor del plato.
- Podés variar los vegetales y sumar maíz, champiñones o espárragos.
- Evitá revolver el arroz durante la cocción para que quede suelto y no pastoso.