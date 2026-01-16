Arroz con pollo fácil: ingredientes simples y mucho sabor

El arroz con pollo es uno de los platos más tradicionales de la cocina hogareña: sabroso, nutritivo y muy versátil. Combina proteínas, carbohidratos y vegetales en una sola preparación, lo que lo convierte en una opción práctica tanto para el almuerzo como para la cena. A continuación, una receta sencilla para prepararlo en casa y lograr un resultado bien húmedo y lleno de sabor.

Ingredientes (4 porciones)

2 tazas de arroz de grano largo

4 muslos de pollo (o pechuga, si preferís)

1 cebolla mediana picada

1 pimiento rojo picado

1 zanahoria en cubos pequeños

2 dientes de ajo picados

1 taza de arvejas frescas o congeladas

4 tazas de caldo de pollo

1/2 taza de puré de tomate

1 cucharadita de pimentón dulce

1/2 cucharadita de cúrcuma (opcional)

3 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Perejil fresco picado para decorar

Preparación paso a paso

1. Dorar el pollo

En una olla grande, calentá dos cucharadas de aceite de oliva a fuego medio-alto. Condimentá el pollo con sal y pimienta y doralo por ambos lados hasta que tome color. Retirá y reservá.

2. Preparar el sofrito

En la misma olla, agregá la cebolla, el ajo y el pimiento. Cociná hasta que estén tiernos y fragantes. Sumá la zanahoria y mezclá bien.

3. Condimentar la base

Incorporá el pimentón, la cúrcuma y el puré de tomate. Revolvé y cociná durante dos minutos para potenciar los sabores.

4. Cocinar el arroz

Agregá el arroz y mezclá para que se impregne del sofrito. Verté el caldo de pollo caliente y acomodá los muslos de pollo por encima.

5. Cocción final

Tapá la olla y cociná a fuego bajo durante 20 a 25 minutos, hasta que el arroz esté tierno y haya absorbido el líquido. A mitad de cocción, sumá las arvejas.

6. Servir

Retirá del fuego, dejá reposar cinco minutos y serví con perejil fresco picado por encima. Podés acompañar con una ensalada fresca.

Consejos para que salga perfecto