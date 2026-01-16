Cómo lograr que el anturio florezca todo el año: cuidados clave

El anturio es una de las plantas de interior más valoradas por sus flores llamativas, brillantes y de larga duración. Sin embargo, no siempre florece de manera constante. Para que mantenga flores durante todo el año, es fundamental reproducir en casa las condiciones ideales que necesita para crecer fuerte y saludable.

Luz indirecta, pero abundante

El anturio requiere mucha luz natural, aunque siempre indirecta. Los ambientes oscuros afectan directamente la floración, mientras que la exposición al sol directo puede provocar quemaduras en las hojas y debilitar la planta.

La mejor ubicación es cerca de una ventana bien iluminada, preferentemente con una cortina liviana que filtre la luz, sobre todo en los meses de mayor calor.

Riego moderado y drenaje eficiente

El sustrato debe mantenerse ligeramente húmedo, pero nunca encharcado. Regar solo cuando la capa superior de la tierra comienza a secarse ayuda a prevenir problemas en las raíces y favorece una floración continua.

Es clave utilizar una maceta con buen drenaje, ya que el exceso de agua genera estrés en la planta y puede frenar la aparición de nuevas flores.

Humedad ambiental: el secreto para que florezca

El anturio es una planta tropical y responde muy bien a los ambientes húmedos. Cuando el aire está demasiado seco, suele dejar de florecer. Para aumentar la humedad ambiental, se recomienda:

Pulverizar las hojas con agua sin cal.

Colocar recipientes con agua cerca de la planta.

Evitar corrientes de aire frío o fuentes de calor artificial como estufas o aires acondicionados.

Abono para estimular nuevas flores

Durante la primavera y el verano, conviene fertilizar cada 30 días con un abono líquido para plantas con flores. Esto aporta los nutrientes necesarios para que el anturio produzca nuevos pimpollos de forma constante.

Además, retirar las flores marchitas desde la base ayuda a estimular la aparición de nuevas varas florales y mantiene la planta más prolija y saludable.