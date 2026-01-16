astrologia
Horóscopo de hoy, viernes 16 de enero de 2026: amor, salud y trabajo signo por signo
El viernes llega con una energía favorable para cerrar la semana con mayor claridad y alivio. Es un buen día para resolver asuntos pendientes, ordenar emociones y empezar a pensar en el descanso del fin de semana.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: necesitás bajar la intensidad y escuchar más.
Trabajo: cerrás la semana con logros concretos.
Salud: evitá el estrés innecesario.
Números de la suerte: 5, 14, 27
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: buscás tranquilidad y estabilidad emocional.
Trabajo: jornada favorable para temas económicos.
Salud: cuidá los excesos.
Números de la suerte: 6, 15, 22
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: una charla sincera mejora el clima afectivo.
Trabajo: resolvés pendientes con agilidad.
Salud: descansá la mente.
Números de la suerte: 3, 18, 29
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: necesitás contención y afecto.
Trabajo: terminás la semana con sensación de alivio.
Salud: cuidá tu ánimo.
Números de la suerte: 4, 12, 20
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: carisma en alza y ganas de compartir.
Trabajo: reconocimiento por tu esfuerzo.
Salud: canalizá energía con movimiento.
Números de la suerte: 7, 16, 28
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: claridad emocional que te tranquiliza.
Trabajo: organización clave para cerrar la semana.
Salud: evitá la autoexigencia.
Números de la suerte: 2, 11, 24
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: armonía y equilibrio en los vínculos.
Trabajo: acuerdos que avanzan bien.
Salud: buscá momentos de relax.
Números de la suerte: 1, 13, 23
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: emociones intensas que piden sinceridad.
Trabajo: decisiones firmes antes del fin de semana.
Salud: liberá tensiones acumuladas.
Números de la suerte: 9, 17, 26
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: entusiasmo y ganas de planear salidas.
Trabajo: ideas nuevas para el futuro.
Salud: el aire libre te renueva.
Números de la suerte: 8, 19, 30
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: estabilidad que te da seguridad.
Trabajo: objetivos claros y bien encaminados.
Salud: cuidá el descanso nocturno.
Números de la suerte: 10, 18, 25
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: necesidad de libertad y comprensión.
Trabajo: propuestas interesantes en puerta.
Salud: despejá la mente.
Números de la suerte: 6, 14, 27
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: sensibilidad que fortalece vínculos.
Trabajo: intuición afinada para decidir.
Salud: buscá calma y descanso emocional.
Números de la suerte: 5, 12, 29