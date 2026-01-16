Horóscopo de hoy, viernes 16 de enero de 2026: amor, salud y trabajo signo por signo

El viernes llega con una energía favorable para cerrar la semana con mayor claridad y alivio. Es un buen día para resolver asuntos pendientes, ordenar emociones y empezar a pensar en el descanso del fin de semana.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: necesitás bajar la intensidad y escuchar más.

Trabajo: cerrás la semana con logros concretos.

Salud: evitá el estrés innecesario.

Números de la suerte: 5, 14, 27

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: buscás tranquilidad y estabilidad emocional.

Trabajo: jornada favorable para temas económicos.

Salud: cuidá los excesos.

Números de la suerte: 6, 15, 22

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: una charla sincera mejora el clima afectivo.

Trabajo: resolvés pendientes con agilidad.

Salud: descansá la mente.

Números de la suerte: 3, 18, 29

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: necesitás contención y afecto.

Trabajo: terminás la semana con sensación de alivio.

Salud: cuidá tu ánimo.

Números de la suerte: 4, 12, 20

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: carisma en alza y ganas de compartir.

Trabajo: reconocimiento por tu esfuerzo.

Salud: canalizá energía con movimiento.

Números de la suerte: 7, 16, 28

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: claridad emocional que te tranquiliza.

Trabajo: organización clave para cerrar la semana.

Salud: evitá la autoexigencia.

Números de la suerte: 2, 11, 24

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: armonía y equilibrio en los vínculos.

Trabajo: acuerdos que avanzan bien.

Salud: buscá momentos de relax.

Números de la suerte: 1, 13, 23

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: emociones intensas que piden sinceridad.

Trabajo: decisiones firmes antes del fin de semana.

Salud: liberá tensiones acumuladas.

Números de la suerte: 9, 17, 26

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: entusiasmo y ganas de planear salidas.

Trabajo: ideas nuevas para el futuro.

Salud: el aire libre te renueva.

Números de la suerte: 8, 19, 30

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: estabilidad que te da seguridad.

Trabajo: objetivos claros y bien encaminados.

Salud: cuidá el descanso nocturno.

Números de la suerte: 10, 18, 25

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: necesidad de libertad y comprensión.

Trabajo: propuestas interesantes en puerta.

Salud: despejá la mente.

Números de la suerte: 6, 14, 27

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: sensibilidad que fortalece vínculos.

Trabajo: intuición afinada para decidir.

Salud: buscá calma y descanso emocional.

Números de la suerte: 5, 12, 29