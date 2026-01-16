Cocina saludable y práctica
Salteado de verduras fácil: rápido, liviano y lleno de sabor
El salteado de verduras es una de esas recetas que resuelven una comida en pocos minutos, sin complicaciones y con ingredientes simples. Ideal para acompañar carnes, pollo o arroz, o para comer solo, este plato permite aprovechar lo que haya en la heladera y lograr un resultado sabroso y saludable.
Ingredientes (para 2 a 3 personas)
1 zanahoria
1 zucchini
1 cebolla
1 morrón (rojo o verde)
1 diente de ajo
2 cucharadas de aceite (oliva o girasol)
Sal y pimienta a gusto
Opcional: salsa de soja, semillas de sésamo, jengibre rallado o un chorrito de limón
Preparación paso a paso
Lavar y cortar las verduras. La zanahoria en rodajas finas o tiras, el zucchini en medias lunas, la cebolla en pluma y el morrón en tiras.
Calentar bien una sartén o wok a fuego medio-alto y agregar el aceite.
Saltear primero la cebolla y el ajo, moviendo constantemente durante uno o dos minutos, hasta que larguen aroma sin dorarse.
Incorporar la zanahoria y el morrón, que son más firmes, y saltear unos 3 minutos.
Agregar el zucchini, mezclar y cocinar apenas 2 o 3 minutos más. Las verduras deben quedar tiernas pero crocantes.
Condimentar con sal, pimienta y, si se desea, un chorrito de salsa de soja o limón. Mezclar y retirar del fuego.
Consejos simples para que salga perfecto
El fuego debe estar bien fuerte para que las verduras se salteen y no se hiervan.
No sobrecargar la sartén: si es chica, conviene hacerlo en dos tandas.
Cortar las verduras de tamaño similar ayuda a que se cocinen parejas.
Para un toque oriental, sumar jengibre rallado y terminar con semillas de sésamo.
Variantes rápidas
Con huevo: agregar un huevo batido al final y mezclar hasta que coagule.
Con pollo o carne: saltear primero la proteína, retirar y reincorporar al final.
Con arroz o fideos: mezclar directamente en la sartén para un plato único.