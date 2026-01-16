Salteado de verduras fácil: rápido, liviano y lleno de sabor

El salteado de verduras es una de esas recetas que resuelven una comida en pocos minutos, sin complicaciones y con ingredientes simples. Ideal para acompañar carnes, pollo o arroz, o para comer solo, este plato permite aprovechar lo que haya en la heladera y lograr un resultado sabroso y saludable.

Ingredientes (para 2 a 3 personas)

1 zanahoria

1 zucchini

1 cebolla

1 morrón (rojo o verde)

1 diente de ajo

2 cucharadas de aceite (oliva o girasol)

Sal y pimienta a gusto

Opcional: salsa de soja, semillas de sésamo, jengibre rallado o un chorrito de limón

Preparación paso a paso

Lavar y cortar las verduras. La zanahoria en rodajas finas o tiras, el zucchini en medias lunas, la cebolla en pluma y el morrón en tiras.

Calentar bien una sartén o wok a fuego medio-alto y agregar el aceite.

Saltear primero la cebolla y el ajo, moviendo constantemente durante uno o dos minutos, hasta que larguen aroma sin dorarse.

Incorporar la zanahoria y el morrón, que son más firmes, y saltear unos 3 minutos.

Agregar el zucchini, mezclar y cocinar apenas 2 o 3 minutos más. Las verduras deben quedar tiernas pero crocantes.

Condimentar con sal, pimienta y, si se desea, un chorrito de salsa de soja o limón. Mezclar y retirar del fuego.

Consejos simples para que salga perfecto

El fuego debe estar bien fuerte para que las verduras se salteen y no se hiervan.

No sobrecargar la sartén: si es chica, conviene hacerlo en dos tandas.

Cortar las verduras de tamaño similar ayuda a que se cocinen parejas.

Para un toque oriental, sumar jengibre rallado y terminar con semillas de sésamo.

Variantes rápidas

Con huevo: agregar un huevo batido al final y mezclar hasta que coagule.

Con pollo o carne: saltear primero la proteína, retirar y reincorporar al final.

Con arroz o fideos: mezclar directamente en la sartén para un plato único.