Scones de queso y cebolla de verdeo: el clásico infaltable para el mate

Hay recetas que se vuelven clásicas sin pasar por restaurantes ni programas de cocina. Los scones de queso y cebolla de verdeo entran directo en esa categoría: salen rápido, llenan la cocina de aroma y combinan ingredientes infalibles de cualquier merienda argentina, como la manteca, el queso y algo recién salido del horno.

Esta versión se volvió muy popular porque funciona siempre, se adapta a lo que haya en la heladera y, además, permite freezarlos ya cocidos para resolver encuentros improvisados sin esfuerzo. Suaves por dentro, dorados por fuera y con un sabor irresistible, son ideales para acompañar el mate, el café o sumar a una picada casera.

Ingredientes para hacer scones de queso y cebolla de verdeo

300 g de harina leudante

100 g de manteca

1 taza de queso rallado (el que tengas)

1 huevo

2 cebollas de verdeo (solo la parte verde)

2 cucharaditas de sal

Pimienta a gusto

½ taza de leche

Jugo de 1 limón

Cómo preparar scones de queso y cebolla de verdeo paso a paso

Preparar el buttermilk

Mezclar la leche con el jugo de limón y reservar. La mezcla va a verse cortada, y es exactamente lo que se busca.

Armar la base

Hacer una corona con la harina leudante sobre la mesada. Colocar en el centro la manteca pomada, el huevo, la sal, la pimienta y el queso rallado.

Unir la masa

Integrar los ingredientes y sumar de a poco la leche con limón hasta formar una masa tierna, suave y que no se pegue.

Agregar el verdeo

Incorporar la cebolla de verdeo picada y unir sin amasar de más, para que los scones queden livianos.

Estirar y cortar

Estirar la masa sobre la mesada apenas enharinada hasta lograr un espesor de aproximadamente 1 cm. Cortar los scones y acomodarlos en una placa aceitada, dejando espacio entre ellos.

Hornear

Pincelar con huevo batido, sumar especias si se desea y llevar a horno precalentado a 180 °C durante unos 20 minutos, hasta que estén bien dorados.

Tips útiles

Se pueden freezar ya cocidos y recalentarlos directo del freezer al horno.

El queso puede ser fresco, pategrás, reggianito o una mezcla.

Para un toque extra, se puede sumar nuez moscada, mostaza en polvo o semillas por encima.

El resultado son scones de queso y cebolla de verdeo suaves, sabrosos y con un perfume irresistible, perfectos para cualquier momento del día.