Tarot del colibrí: alguien va en busca de algo nuevo
Carta 1) Ocho de copas: irse. Abandonar un lugar donde existen sentimientos y emociones. Tomar un camino nuevo y desconocido.
Carta 2) As de espadas: inicios. Nuevos comienzos. Razón. Lógica.
Carta 3) Nueve de copas: bienestar. Confort. Abundancia. Disfrute.
Mensaje final
Alguien ha salido de un lugar o situación. Ha dejado su mundo conocido y sus afectos atrás para comenzar algo nuevo. El corte ha sido rápido y tajante. La persona ha dejado todo para ir por lo que piensa que será ese sitio en donde encontrará el bienestar y la abundancia para su vida. Ojalá esta persona encuentre aquello que busca y haga realidad su sueño porque no es poco lo que ha dejado atrás, sobre todo afectos y sentimientos importantes. Ha partido con la ilusión que encontrará otros igualmente buenos y quizás más abundantes en otro lugar. Esperemos que así sea.