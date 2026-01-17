Churros caseros crujientes: receta simple y rendidora

Los churros son una delicia clásica que conquista a grandes y chicos. Crujientes por fuera y tiernos por dentro, son ideales para disfrutar en el desayuno, la merienda o como postre, especialmente acompañados con chocolate caliente o café. Aunque muchos creen que son difíciles de preparar, la verdad es que hacer churros caseros es más sencillo de lo que parece. En esta nota te contamos cómo prepararlos paso a paso, con una receta fácil y rendidora.

Ingredientes (para 4 porciones)

1 taza de agua (250 ml)

2 cucharadas de azúcar

1 pizca de sal

2 cucharadas de mantequilla

1 taza de harina de trigo todo uso (120 g)

Aceite para freír

Azúcar y canela para espolvorear (opcional)

Paso a paso para preparar churros caseros

1. Preparar la masa

En una cacerola mediana, colocá el agua, el azúcar, la sal y la mantequilla. Llevá a fuego medio hasta que la mezcla hierva y la mantequilla se derrita por completo.

Cuando rompa el hervor, bajá el fuego al mínimo y agregá la harina de golpe. Mezclá enérgicamente con una cuchara de madera hasta obtener una masa homogénea, lisa y que se despegue de las paredes de la cacerola.

Retirá del fuego y dejá reposar la masa entre 5 y 10 minutos para que pierda un poco de temperatura.

2. Colocar la masa en la manga pastelera

Pasá la masa a una manga pastelera con boquilla de estrella. Este paso es clave para lograr la forma tradicional y el característico relieve de los churros.

3. Calentar el aceite

En una sartén profunda o freidora, calentá abundante aceite a una temperatura aproximada de 180 °C. El aceite debe estar bien caliente para que los churros queden dorados y crujientes sin absorber demasiado aceite.

4. Formar y freír los churros

Presioná la manga pastelera y formá tiras de masa del largo deseado directamente sobre el aceite caliente.

Freí los churros en pequeñas tandas para no bajar la temperatura del aceite. Cocinalos hasta que estén dorados, girándolos para que se cocinen de manera pareja (aproximadamente 2 a 3 minutos por lado).

5. Escurrir y espolvorear

Retirá los churros con una espumadera y colocalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.

Mientras aún estén calientes, espolvorealos con azúcar o con una mezcla de azúcar y canela, según tu preferencia.

Consejos para que los churros salgan perfectos

Usá la boquilla correcta: una boquilla de estrella mediana o grande garantiza el diseño clásico y una mejor cocción.

Controlá la temperatura del aceite: si está frío, los churros absorberán grasa; si está demasiado caliente, se dorarán por fuera y quedarán crudos por dentro.

Personalizá la receta: podés agregar una pizca de vainilla, ralladura de limón o de naranja a la masa para darles un toque especial.

Con esta receta, preparar churros caseros es simple y rápido. Ideales para compartir en familia o darse un gusto dulce sin salir de casa.