astrologia
Horóscopo de hoy, sábado 17 de enero de 2026: amor, salud y trabajo signo por signo
El sábado llega con una energía más liviana, ideal para bajar el ritmo, disfrutar del tiempo libre y reconectar con lo que te da placer. Los astros invitan a soltar preocupaciones y priorizar el bienestar personal y los vínculos.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: espontaneidad que mejora el clima afectivo.
Trabajo: dejá para después las obligaciones.
Salud: el movimiento moderado te hace bien.
Números de la suerte: 6, 15, 28
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: buscás calma y seguridad emocional.
Trabajo: día ideal para desconectarte.
Salud: disfrutá del descanso sin culpas.
Números de la suerte: 4, 12, 23
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: charlas relajadas y planes improvisados.
Trabajo: ideas creativas que surgen sin presión.
Salud: evitá el cansancio mental.
Números de la suerte: 3, 18, 27
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: necesidad de cercanía y afecto.
Trabajo: soltá responsabilidades por hoy.
Salud: escuchá tus emociones.
Números de la suerte: 5, 11, 21
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: protagonismo y ganas de divertirte.
Trabajo: descanso necesario para recargar energía.
Salud: actividades recreativas mejoran tu ánimo.
Números de la suerte: 7, 16, 29
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: gestos simples que te dan tranquilidad.
Trabajo: no te adelantes a la semana.
Salud: relajación y pausas necesarias.
Números de la suerte: 2, 14, 24
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: armonía y encuentros agradables.
Trabajo: desconexión saludable.
Salud: equilibrio entre descanso y movimiento.
Números de la suerte: 1, 13, 22
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: emociones intensas, pero bien canalizadas.
Trabajo: soltá el control.
Salud: buscá actividades tranquilas.
Números de la suerte: 9, 17, 26
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: espíritu optimista y aventurero.
Trabajo: día ideal para no pensar en obligaciones.
Salud: el aire libre te renueva.
Números de la suerte: 8, 19, 30
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: necesitás aflojar exigencias.
Trabajo: el descanso también es productivo.
Salud: cuidá el sueño.
Números de la suerte: 10, 18, 25
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: encuentros distintos que te estimulan.
Trabajo: ideas que aparecen sin buscarlas.
Salud: liberá tensiones.
Números de la suerte: 6, 14, 21
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: sensibilidad y conexión emocional.
Trabajo: dejá fluir sin exigirte.
Salud: momentos de calma te equilibran.
Números de la suerte: 5, 12, 27