Horóscopo de hoy, sábado 17 de enero de 2026: amor, salud y trabajo signo por signo

El sábado llega con una energía más liviana, ideal para bajar el ritmo, disfrutar del tiempo libre y reconectar con lo que te da placer. Los astros invitan a soltar preocupaciones y priorizar el bienestar personal y los vínculos.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: espontaneidad que mejora el clima afectivo.

Trabajo: dejá para después las obligaciones.

Salud: el movimiento moderado te hace bien.

Números de la suerte: 6, 15, 28

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: buscás calma y seguridad emocional.

Trabajo: día ideal para desconectarte.

Salud: disfrutá del descanso sin culpas.

Números de la suerte: 4, 12, 23

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: charlas relajadas y planes improvisados.

Trabajo: ideas creativas que surgen sin presión.

Salud: evitá el cansancio mental.

Números de la suerte: 3, 18, 27

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: necesidad de cercanía y afecto.

Trabajo: soltá responsabilidades por hoy.

Salud: escuchá tus emociones.

Números de la suerte: 5, 11, 21

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: protagonismo y ganas de divertirte.

Trabajo: descanso necesario para recargar energía.

Salud: actividades recreativas mejoran tu ánimo.

Números de la suerte: 7, 16, 29

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: gestos simples que te dan tranquilidad.

Trabajo: no te adelantes a la semana.

Salud: relajación y pausas necesarias.

Números de la suerte: 2, 14, 24

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: armonía y encuentros agradables.

Trabajo: desconexión saludable.

Salud: equilibrio entre descanso y movimiento.

Números de la suerte: 1, 13, 22

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: emociones intensas, pero bien canalizadas.

Trabajo: soltá el control.

Salud: buscá actividades tranquilas.

Números de la suerte: 9, 17, 26

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: espíritu optimista y aventurero.

Trabajo: día ideal para no pensar en obligaciones.

Salud: el aire libre te renueva.

Números de la suerte: 8, 19, 30

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: necesitás aflojar exigencias.

Trabajo: el descanso también es productivo.

Salud: cuidá el sueño.

Números de la suerte: 10, 18, 25

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: encuentros distintos que te estimulan.

Trabajo: ideas que aparecen sin buscarlas.

Salud: liberá tensiones.

Números de la suerte: 6, 14, 21

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: sensibilidad y conexión emocional.

Trabajo: dejá fluir sin exigirte.

Salud: momentos de calma te equilibran.

Números de la suerte: 5, 12, 27