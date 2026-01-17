Los tres signos del zodiaco que se destacan por su alegría

Para la astrología existen tres signos, específicamente, que se destacan por su alegría. Este sentimiento no es sencillo de mantener constantemente, sin embargo, estos signos del zodíaco se caracterizan por levantar el ánimo de quien sea y sacarle la mejor de las sonrisas.

Leo

Siempre transmiten alegría a su entorno, es su sello. Les encanta vivir la vida al máximo y sacarle el jugo a cada situación. Por ello es que contagian esta buena energía adonde quiera que vayan porque es parte de su ADN y de su ser. Es imposible resistirse a ellos.

Géminis

Los Géminis son los mejores comunicadores de todo el zodíaco. Es por eso, que sea cual sea la emoción que tengan en ese momento, siempre será influyente para el resto. Por fortuna, es la alegría la que los domina, sumado a que son muy extrovertidos y sociables en todas las reuniones. Intentan constantemente hacer bromas y agradar a su entorno.

Libra

Los Libra tienen una alegría de base en su esencia. Es muy difícil que no estén animados y que, por ende, no animen al resto. Generalmente contagian entusiasmo y energía. Aman ver felices a quienes los rodean y por eso se esfuerzan por verlos bien. No suelen ser personas que se mantengan serias o tristes por mucho tiempo.