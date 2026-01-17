Tarot del colibrí: lo negativo se revierte en positivo

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Vida saludable
sábado, 17 de enero de 2026 · 02:51

Carta 1) El loco: nuevos comienzos.  Improvisación.  Impulsividad. Aventurarse. Arriesgarse. No medir consecuencias.

Carta 2) Siete de espadas: mentiras. Traiciones. Hurto. Huir.

Carta 3) El mundo: cierre de ciclo. Nuevos comienzos.  Cambios.  Transformaciones.  Viajes. Éxitos.  Oportunidades

 

Mensaje final

Dicen las cartas que la persona se ha comportado con inmadurez e irresponsabilidad. Se ha aventurado sin medir las consecuencias de sus actos. Tal vez ha tenido comportamientos muy negativos que pueden haber perjudicado a otros. En otras palabras, no ha hecho las cosas bien. Ese ciclo tóxico se termina, viene un nuevo comienzo, un renacer que trae consigo fuertes cambios y transformaciones. La persona estará equilibrada y armónica para poder aprovechar las oportunidades de una manera diferente y así alcanzar sus metas. Lo negativo se revierte en positivo trayendo paz a su vida.

Más de
tarot tarot del colibrí

Comentarios