Trucos simples para lograr un matambre de cerdo irresistible

El matambre de cerdo es uno de los platos más sabrosos y tradicionales de la gastronomía argentina. Jugoso, aromático y muy versátil, se puede preparar a la parrilla, al horno o incluso a la plancha. Para que quede realmente irresistible, es fundamental cuidar cada etapa de su preparación. A continuación, te compartimos los mejores consejos para lograr un matambre de cerdo perfecto y sorprender a todos en la mesa.

Elegir una buena pieza de carne

El primer paso para un buen resultado es seleccionar un matambre de cerdo fresco y de calidad. Conviene optar por una pieza pareja, no excesivamente gruesa y con un equilibrio justo de grasa, ya que esto ayudará a mantener la jugosidad durante la cocción. Siempre es recomendable comprar en una carnicería de confianza.

El marinado, la clave del sabor

El secreto del sabor del matambre de cerdo está en su marinado. Para lograr una carne bien condimentada, sumergila en una mezcla de sal, pimienta, ajo machacado, jugo de limón, aceite de oliva y hierbas aromáticas como romero y tomillo.

Dejá reposar la carne al menos 3 horas en la heladera, aunque lo ideal es marinarla durante toda la noche para que absorba bien todos los sabores.

Sellado inicial para conservar los jugos

Antes de llevar el matambre a la cocción definitiva, es importante sellarlo. Colocalo en una sartén bien caliente con un poco de aceite y doralo durante unos 2 minutos por lado. Este paso permite formar una costra dorada y ayuda a que la carne conserve sus jugos internos.

Cocción lenta y pareja

Para obtener un matambre de cerdo tierno y jugoso, la cocción debe ser lenta y a temperatura moderada. Podés hacerlo a la parrilla o en el horno, cuidando que el fuego no sea excesivo.

Un truco muy efectivo es envolver el matambre en papel de aluminio durante parte de la cocción, ya que esto mantiene la humedad y evita que la carne se seque.

Acompañamientos ideales

El matambre de cerdo es muy versátil y admite múltiples acompañamientos. Queda delicioso con papas al horno, puré, ensaladas frescas, vegetales grillados o una buena porción de chimichurri. También es una excelente opción para servir en sándwiches, aprovechando su sabor intenso y su textura suave.