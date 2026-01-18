Cómo reproducir potus en agua paso a paso y sin errores

El potus (Epipremnum aureum) no solo es una de las plantas de interior más resistentes, sino también una de las más fáciles de reproducir. La técnica de esquejes en agua es ideal para quienes recién comienzan en el mundo de las plantas, ya que no requiere experiencia previa y permite ver en tiempo real cómo crecen las raíces.

Con buena luz, un poco de paciencia y algunos cuidados básicos, es posible obtener nuevas plantas de potus listas para pasar a maceta o incluso para seguir creciendo en recipientes de vidrio como elemento decorativo.

Qué es un esqueje de una planta y por qué funciona tan bien en el potus

Un esqueje es un fragmento de tallo que, al colocarse en agua o en tierra, desarrolla raíces propias y se transforma en una nueva planta. En el caso del potus, este método funciona especialmente bien porque:

Tiene nudos muy marcados, de donde nacen raíces con facilidad

Enraíza rápido, incluso en condiciones no ideales

Tolera errores comunes de principiantes

Por estas razones, el potus es una de las plantas más recomendadas para aprender técnicas de reproducción vegetal.

Cómo hacer un esqueje de tu planta de potus

Paso 1: elegir el tallo correcto

Este paso es clave para asegurar el éxito. Buscá un tallo que sea:

Sano y firme

Con hojas bien verdes (sin manchas ni amarillentas)

Con al menos un nudo visible

El nudo es ese pequeño bultito en el tallo desde donde nacen las hojas y, más adelante, las raíces.

Paso 2: cortar correctamente el esqueje

Usá tijera o cuchillo limpio y desinfectado

Cortá justo debajo del nudo

El esqueje ideal mide entre 10 y 15 cm

Si el tallo tiene muchas hojas, conviene retirar las inferiores para evitar que se pudran al estar en contacto con el agua.

Paso 3: colocar el esqueje en agua

Usá un vaso o frasco de vidrio

Colocá el esqueje de modo que el nudo quede sumergido

Las hojas deben quedar siempre fuera del agua

Consejo: los recipientes transparentes permiten observar el crecimiento de las raíces, algo muy valorado tanto a nivel práctico como estético.

Paso 4: elegir el lugar adecuado

Ubicá el recipiente en un espacio con:

Buena luz natural

Sin sol directo

Lejos de corrientes de aire

La luz indirecta favorece el desarrollo de raíces más fuertes y sanas.

Paso 5: cambiar el agua regularmente

Para evitar hongos, bacterias y mal olor:

Cambiá el agua cada 3 a 5 días

Usá agua a temperatura ambiente

Si es posible, dejala reposar unas horas antes de usar

A los pocos días vas a empezar a notar pequeñas raíces blancas saliendo del nudo.

Cuánto tarda el potus en echar raíces

Los tiempos pueden variar según la temperatura y la luz, pero en general:

A la semana: aparecen las primeras raíces

A las 2 o 3 semanas: las raíces crecen y se fortalecen

Al mes: el esqueje ya está listo para pasar a tierra

Cuándo pasar el potus a maceta

Podés trasplantar el potus cuando:

Las raíces midan al menos 5 cm

Se vean blancas, firmes y saludables

Para el trasplante, usá:

Tierra suelta y bien aireada

Una maceta con buen drenaje

Después de pasarlo a tierra, regá bien y colocá la planta en un lugar protegido durante los primeros días para que se adapte sin estrés.

¿Se puede dejar el potus siempre en agua?

Sí, el potus puede vivir en agua de forma permanente. Es una opción decorativa muy usada en interiores modernos. Para mantenerlo sano:

Cambiá el agua con frecuencia

Agregá fertilizante líquido muy diluido una vez al mes

Limpiá el recipiente para evitar la formación de algas

Errores comunes al reproducir potus en agua

Para asegurar el éxito, evitá:

Sumergir las hojas

Usar agua sucia o muy fría

Exponer el esqueje al sol directo

Cortar tallos sin nudo

Con estos cuidados simples, reproducir potus en agua es casi infalible y una excelente manera de multiplicar tus plantas sin gastar dinero.