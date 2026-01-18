Cómo reproducir potus en agua paso a paso y sin errores

jardineria y hogar
Cómo reproducir potus en agua paso a paso y sin erroresEl potus se reproduce fácilmente en agua y es ideal para principiantes. Paso a paso, cómo lograr raíces sanas en pocas semanas.
El potus (Epipremnum aureum) no solo es una de las plantas de interior más resistentes, sino también una de las más fáciles de reproducir. La técnica de esquejes en agua es ideal para quienes recién comienzan en el mundo de las plantas, ya que no requiere experiencia previa y permite ver en tiempo real cómo crecen las raíces.
Con buena luz, un poco de paciencia y algunos cuidados básicos, es posible obtener nuevas plantas de potus listas para pasar a maceta o incluso para seguir creciendo en recipientes de vidrio como elemento decorativo.
Qué es un esqueje de una planta y por qué funciona tan bien en el potus
Un esqueje es un fragmento de tallo que, al colocarse en agua o en tierra, desarrolla raíces propias y se transforma en una nueva planta. En el caso del potus, este método funciona especialmente bien porque:
- Tiene nudos muy marcados, de donde nacen raíces con facilidad
- Enraíza rápido, incluso en condiciones no ideales
- Tolera errores comunes de principiantes
Por estas razones, el potus es una de las plantas más recomendadas para aprender técnicas de reproducción vegetal.
Cómo hacer un esqueje de tu planta de potus
Paso 1: elegir el tallo correcto
Este paso es clave para asegurar el éxito. Buscá un tallo que sea:
- Sano y firme
- Con hojas bien verdes (sin manchas ni amarillentas)
- Con al menos un nudo visible
El nudo es ese pequeño bultito en el tallo desde donde nacen las hojas y, más adelante, las raíces.
Paso 2: cortar correctamente el esqueje
- Usá tijera o cuchillo limpio y desinfectado
- Cortá justo debajo del nudo
- El esqueje ideal mide entre 10 y 15 cm
Si el tallo tiene muchas hojas, conviene retirar las inferiores para evitar que se pudran al estar en contacto con el agua.
Paso 3: colocar el esqueje en agua
- Usá un vaso o frasco de vidrio
- Colocá el esqueje de modo que el nudo quede sumergido
- Las hojas deben quedar siempre fuera del agua
Consejo: los recipientes transparentes permiten observar el crecimiento de las raíces, algo muy valorado tanto a nivel práctico como estético.
Paso 4: elegir el lugar adecuado
Ubicá el recipiente en un espacio con:
- Buena luz natural
- Sin sol directo
- Lejos de corrientes de aire
La luz indirecta favorece el desarrollo de raíces más fuertes y sanas.
Paso 5: cambiar el agua regularmente
Para evitar hongos, bacterias y mal olor:
- Cambiá el agua cada 3 a 5 días
- Usá agua a temperatura ambiente
- Si es posible, dejala reposar unas horas antes de usar
A los pocos días vas a empezar a notar pequeñas raíces blancas saliendo del nudo.
Cuánto tarda el potus en echar raíces
Los tiempos pueden variar según la temperatura y la luz, pero en general:
- A la semana: aparecen las primeras raíces
- A las 2 o 3 semanas: las raíces crecen y se fortalecen
- Al mes: el esqueje ya está listo para pasar a tierra
Cuándo pasar el potus a maceta
Podés trasplantar el potus cuando:
- Las raíces midan al menos 5 cm
- Se vean blancas, firmes y saludables
Para el trasplante, usá:
- Tierra suelta y bien aireada
- Una maceta con buen drenaje
Después de pasarlo a tierra, regá bien y colocá la planta en un lugar protegido durante los primeros días para que se adapte sin estrés.
¿Se puede dejar el potus siempre en agua?
Sí, el potus puede vivir en agua de forma permanente. Es una opción decorativa muy usada en interiores modernos. Para mantenerlo sano:
- Cambiá el agua con frecuencia
- Agregá fertilizante líquido muy diluido una vez al mes
- Limpiá el recipiente para evitar la formación de algas
Errores comunes al reproducir potus en agua
Para asegurar el éxito, evitá:
- Sumergir las hojas
- Usar agua sucia o muy fría
- Exponer el esqueje al sol directo
- Cortar tallos sin nudo
Con estos cuidados simples, reproducir potus en agua es casi infalible y una excelente manera de multiplicar tus plantas sin gastar dinero.