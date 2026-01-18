Qué hacer para cerrar bien el Año del Dragón: claves para cada signo

El Año del Dragón entra en su tramo final antes del inicio del nuevo ciclo lunar. Es una etapa propicia para ordenar, cerrar procesos y acomodarse internamente antes del cambio energético que traerá el próximo año. En la tradición china, este período no está pensado para iniciar grandes proyectos, sino para terminar correctamente lo que quedó abierto.

A continuación, una guía práctica para cada signo del horóscopo chino.

Rata

Momento de orden mental y financiero. Conviene revisar cuentas, acuerdos y compromisos pendientes. Resolver estos temas evita arrastrar preocupaciones al próximo ciclo.

Buey

El Dragón exigió flexibilidad. El cierre del año invita a aflojar el control, delegar más y aceptar que no todo se resuelve con esfuerzo constante.

Tigre

Tiempo de bajar la impulsividad. Antes de cerrar el año, es importante revisar decisiones tomadas desde la emoción y ajustar el rumbo si es necesario.

Conejo

El año movió estructuras sensibles. El cierre es ideal para recuperar calma, fortalecer vínculos cercanos y soltar situaciones que generan desgaste emocional.

Dragón

Es tu año y el balance es clave. El desafío está en cerrar ciclos con humildad, reconocer errores y capitalizar aprendizajes sin exceso de orgullo.

Serpiente

Etapa de preparación silenciosa. Conviene observar más de lo que se actúa, guardar energía y definir prioridades antes de que comience tu propio año.

Caballo

El Dragón pudo sentirse pesado. El cierre del ciclo pide ordenar ideas y rutinas, evitando la dispersión para llegar más liviano al próximo período.

Cabra

Momento de reorden emocional. Es importante poner límites claros, cerrar vínculos confusos y elegir con mayor conciencia dónde invertir energía.

Mono

Año intenso a nivel mental. El cierre sugiere terminar proyectos pendientes y no abrir nuevos frentes que queden inconclusos.

Gallo

El Dragón exigió exposición y responsabilidad. Para cerrar bien el año conviene bajar la autoexigencia, corregir lo necesario y aceptar imperfecciones.

Perro

El año pudo generar choques de valores. El cierre invita a soltar luchas innecesarias y enfocarse en lo que realmente vale la pena sostener.

Chancho

Tiempo de cuidar el cuerpo y el descanso. El cierre del año es ideal para recuperar energía, ordenar hábitos y simplificar rutinas.

Clave general para todos los signos

El Año del Dragón se despide mejor cerrando, no forzando. Ordenar, agradecer lo aprendido y soltar expectativas irreales permite ingresar al nuevo año chino con mayor claridad y equilibrio.