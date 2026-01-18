Sorrentinos caseros para una comida especial

Los sorrentinos son uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía argentina. Su forma redonda, su masa suave y la posibilidad de combinarlos con una gran variedad de rellenos los convierten en una opción ideal para compartir en reuniones familiares, almuerzos de domingo o cenas especiales con amigos. Aunque muchas veces se los asocia con la cocina profesional, la realidad es que hacer sorrentinos caseros es más sencillo de lo que parece y el resultado vale cada minuto de preparación.

En esta nota, te contamos cómo preparar sorrentinos caseros paso a paso, desde la elaboración de la masa hasta el armado y la cocción, además de ideas para variar el relleno y algunos consejos clave para que queden perfectos.

Ingredientes necesarios

Para la masa

500 g de harina 0000 (ideal para pastas frescas)

3 huevos grandes

1 pizca de sal

1 cucharada de aceite de oliva

Agua, cantidad necesaria (solo si la masa lo requiere)

Para el relleno clásico de ricota y jamón

250 g de ricota fresca

150 g de jamón cocido picado

50 g de queso rallado (parmesano o reggianito)

1 huevo

1 pizca de nuez moscada

Sal y pimienta a gusto

Para la cocción y el acompañamiento

Agua y sal gruesa para hervir

Salsa a elección (salsa de tomate casera, crema con champiñones, cuatro quesos o manteca y salvia)

Paso a paso: cómo preparar sorrentinos caseros

1. Preparar la masa

Colocá la harina en un bol grande o directamente sobre la mesada formando un volcán. En el centro, agregá los huevos, el aceite de oliva y la sal. Comenzá a integrar los ingredientes de a poco hasta formar un bollo. Si la masa resulta muy seca, podés incorporar unas cucharadas de agua.

Amasá durante 8 a 10 minutos hasta lograr una masa lisa, suave y elástica. Luego, envolvela en papel film y dejala reposar durante 30 minutos a temperatura ambiente. Este descanso es clave para que la masa sea más fácil de estirar.

2. Preparar el relleno

En un bol, mezclá la ricota con el jamón picado, el queso rallado y el huevo. Condimentá con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Integrá bien todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea y llevá el relleno a la heladera mientras estirás la masa.

3. Armar los sorrentinos

Dividí la masa en porciones y estirala con palo de amasar o máquina de pastas hasta lograr un espesor fino, de aproximadamente 1 a 2 milímetros. Con un cortante redondo o un molde de unos 7 centímetros de diámetro, cortá círculos de masa.

Colocá una cucharadita de relleno en el centro de la mitad de los discos. Humedecé los bordes con un poco de agua, cubrí con otro disco y presioná bien los bordes para sellarlos, asegurándote de retirar el aire del interior para evitar que se abran durante la cocción.

4. Cocinar los sorrentinos

Llevá a hervor una olla grande con abundante agua y sal. Cociná los sorrentinos en tandas durante 3 a 4 minutos, o hasta que suban a la superficie. Retiralos con una espumadera y servilos inmediatamente con la salsa elegida.

Consejos para que queden perfectos