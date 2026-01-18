Tarot del colibrí: llega un momento de profunda reflexión e introspección

Carta 1) El juicio: reflexión. Recapitulación. Tomar conciencia. Renacimiento. Misión

Carta 2) Cuatro de espadas: pausa. Descanso. Reflexión. Introspección.

Carta 3) Dos de oros: dualidad. Desequilibrio. Malabares. Decisión.

Mensaje final

La persona está atravesando un momento de profunda reflexión e introspección. Es una etapa de autoevaluación a partir de la cual habrá una gran transformación que la llevará a darse cuenta de la falta de equilibrio en la que ha vivido y de los comportamientos que la han conducido a esa falta de estabilidad en su vida. Quizás le ha costado mucho tomar decisiones debido a la dualidad que ha experimentando por no tener claridad acerca de sí misma y de su verdadera vocación. Dice el tarot que ha llegado el momento de superar el desequilibrio y de actuar conforme a una conciencia clara de quien se es y de lo que se quiere hacer en la vida. Se abre un ciclo nuevo donde ya se sabe acerca de las propias capacidades y donde existen metas realistas y alcanzables.