Disfruta de una explosión de flores de hortensias en tu jardín

Las hortensias son ideales para darle un toque de color especial al jardín. Son frondosas y floridas y se pueden encontrar en distintos colores: azul, malva, rosa. Se puede decir que es una planta muy interesante para la decoración del jardín o de los interiores del hogar.

La hortensia ofrece muchas posibilidades decorativas, tanto por su forma como por el color; además, es una planta muy agradecida, ya que no requiere demasiados cuidados y crece fácilmente.

Noticias Relacionadas Cómo reproducir potus en agua paso a paso y sin errores

La hortensia, que procede de Japón y llegó a Europa a finales del siglo XVIII, es un arbusto de hoja caduca con flores que crecen en racimo y pueden llegar a tener 25 cm de diámetro. En el exterior sobrepasa el 1,5 m de altura. Hay que señalar que, para el jardín o para dentro de casa, se encuentran en el grupo de las plantas bonitas con colorido, hasta tal punto que se ha puesto de moda una de las tendencias decorativas más interesantes para el hogar si quieres colocar flores en jarrones bonitos: secas las flores de las hortensias.

Tras la floración de la hortensia, el color es lo más llamativo. Las más comunes son las de flor blanca y rosa, y las más preciadas son las azules. Para crear un rincón dentro de casa con hortensias te recomendamos que las plantes en macetas y jardinera bonitas; de este modo, se consigue un toque decorativo a los interiores donde triunfa el color y la alegría.

¿Qué significan los colores de las hortensias?

Estas plantas son originarias de Asia y América. Su atractivo se debe a la frondosidad de sus hojas verdes y, sobre todo, a sus llamativas flores de colores. La hortensia es una planta repleta de simbolismo que representa la abundancia, la belleza y la gratitud. Por supuesto, su significado varía en función del color de la flor.

El significado de las hortensias azules: La hortensia azul significa confianza, armonía, afecto y amor, también transmite sentimientos de paz, relajación y amistad.

El significado de las hortensias blancas: Una hortensia blanca representa la abundancia, la paz, la pureza y la elegancia.

El significado de las hortensias rosas y rojas: Las hortensias rosas y rojas simbolizan el romanticismo, el amor, la pasión, la seducción y el erotismo.

El significado de las hortensias moradas: Una hortensia morada es símbolo del buen gusto, la sofisticación y la riqueza.

El significado de las hortensias verdes: Las hortensias verdes transmiten alegría, optimismo y esperanza. Suelen ser muy habituales en ramos de novia.

¿Cuándo plantar las hortensias?

Independientemente de las hortensias y sus variedades, se pueden plantar en otoño y en primavera. Cualquiera de las dos épocas pueden ser buenas. De todas formas, si van a colocarse en el exterior, las hortensias y su floración pueden desarrollarse mejor en primavera sabiendo que no va a haber días demasiado fríos.

Cuidados esenciales para hortensias

Luz: las hortensias necesitan luz, ya que si no reciben la suficiente las hojas se ponen amarillas. Ponlas en una habitación muy iluminada, pero no en el sol, ya que se quemarían. Si las sacas al exterior, ponlas en la sombra; sólo en el norte aguanta el sol directo. Este factor es importante si quieres que las plantas sobrevivan al verano.

Temperatura: A esta planta no le gusta el calor, así que ponla en sitios frescos y, en cuanto empiece a hacer calor, pulveriza con agua las hojas. Si en época de floración sobrepasa los 20ºC dejará de florecer.

Riego: Se la conoce como la amante del agua. Necesita mucha humedad, de ahí que mucha gente recurra a sistemas de riego automático para plantas; de hecho, hay que regarla en abundancia cada día cuando está en flor. Es importante que tenga un buen drenaje para evitar que se encharque. Cuando llueva, pónla bajo la lluvia. De todas formas, si te vas a estar mucho tiempo fuera de casa, también puedes recurrir a macetas con autorriego.

Abono: cuando la planta esté en flor, debes añadir al agua de regar abono para hortensias que sea líquido. Su aplicación debe ser cada diez días. A su vez, recuerda el cuidado de las hortensias y el abono. Es importante que sea rico en potasio y en nitrógeno.

¿Cómo secar las hortensias?

Para disfrutar de la belleza de las flores de la hortensia, te recomendamos una técnica eficaz y funcional: secar las flores. Este método es realmente bueno como para emplearlas en decoración y dinamizar el ambiente del hogar. Aun así, siempre es posible revivir una planta seca, pero si lo que quieres es aprovechar sus flores secas, ¿qué puedes hacer?

Para secar las flores de las hortensias solo tienes que cortar los racimos de flores cuando están en plena floración y secarlos boca abajo en un lugar seco y alejado del sol para que no se decoloren las flores. Procura que tengan ventilación para que no se pudran. Pasadas aproximadamente 3 semanas, ya estarán listas para ser colocadas en un jarrón o para realizar ramos de flores secas.