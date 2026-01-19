Galletitas de manzana: la receta fácil y rápida para la merienda

cocina
Galletitas de manzana: la receta fácil y rápida para la meriendaUna receta fácil y rápida para hacer galletitas de manzana caseras, ideales para la merienda y listas en pocos minutos.
Las galletitas de manzana son una excelente opción para quienes buscan algo dulce, casero y sencillo, sin pasar horas en la cocina ni usar ingredientes difíciles de conseguir. Con una preparación simple y en menos de 20 minutos, se pueden hacer unas galletitas ideales para la merienda o para acompañar el mate.
La receta lleva productos básicos que suelen estar en casa, como harina, manteca, azúcar, huevo y manzana rallada, con un toque de esencia de vainilla que realza el sabor. No hace falta experiencia previa en cocina para lograr un buen resultado.
Además, estas galletitas tienen un plus: la manzana aporta fibra y vitaminas, lo que las convierte en una alternativa un poco más liviana frente a otras opciones dulces.
Cómo hacer galletitas de manzana en pocos pasos
El procedimiento es muy simple. Primero se mezclan los ingredientes secos, luego los húmedos y, por último, se incorpora la manzana rallada. Con la masa lista, se forman pequeñas porciones que se llevan al horno. En pocos minutos, las galletitas están listas para disfrutar.
Receta de galletitas de manzana (rinde 12 unidades)
Ingredientes
- 1 manzana grande rallada
- 150 g de harina
- 75 g de manteca derretida
- 50 g de azúcar
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- ½ cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de canela (opcional)
Preparación
- Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá o cubrí con papel manteca una placa para horno.
- Rallá la manzana y exprimila suavemente para quitar el exceso de líquido.
- En un bowl, mezclá la harina, el polvo de hornear y la canela.
- En otro recipiente, batí el huevo con el azúcar y la esencia de vainilla. Sumá la manteca derretida y mezclá bien.
- Incorporá la manzana rallada a la preparación húmeda y luego agregá los ingredientes secos hasta formar una masa homogénea.
- Con una cuchara, armá pequeñas bolitas y colocalas en la placa, dejando espacio entre cada una.
- Horneá durante 10 a 12 minutos, hasta que estén apenas doradas en los bordes.
- Retirá del horno y dejá enfriar antes de servir.