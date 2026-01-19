Galletitas de manzana: la receta fácil y rápida para la merienda

Las galletitas de manzana son una excelente opción para quienes buscan algo dulce, casero y sencillo, sin pasar horas en la cocina ni usar ingredientes difíciles de conseguir. Con una preparación simple y en menos de 20 minutos, se pueden hacer unas galletitas ideales para la merienda o para acompañar el mate.

La receta lleva productos básicos que suelen estar en casa, como harina, manteca, azúcar, huevo y manzana rallada, con un toque de esencia de vainilla que realza el sabor. No hace falta experiencia previa en cocina para lograr un buen resultado.

Además, estas galletitas tienen un plus: la manzana aporta fibra y vitaminas, lo que las convierte en una alternativa un poco más liviana frente a otras opciones dulces.

Cómo hacer galletitas de manzana en pocos pasos

El procedimiento es muy simple. Primero se mezclan los ingredientes secos, luego los húmedos y, por último, se incorpora la manzana rallada. Con la masa lista, se forman pequeñas porciones que se llevan al horno. En pocos minutos, las galletitas están listas para disfrutar.

Receta de galletitas de manzana (rinde 12 unidades)

Ingredientes

1 manzana grande rallada

150 g de harina

75 g de manteca derretida

50 g de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

½ cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de canela (opcional)

Preparación