Horóscopo chino: los signos que tendrán un año de progreso constante y pasos seguros

El Año del Caballo de Fuego impulsará el avance sostenido y las decisiones bien pensadas. Algunos signos del horóscopo chino vivirán un 2026 ideal para crecer sin apuros, afianzar lo logrado y construir un camino sólido hacia el futuro.

Rata

La Rata avanzará con firmeza. El 2026 le permitirá progresar paso a paso, tomando decisiones que aporten estabilidad y confianza.

Buey

El Buey tendrá un año de progreso constante. Su esfuerzo silencioso dará resultados que se verán reflejados a lo largo del tiempo.

Dragón

El Dragón aprenderá a no apurarse. El 2026 lo ayudará a consolidar proyectos y avanzar con mayor seguridad.

Gallo

El Gallo vivirá un año de construcción sólida. La paciencia y la constancia serán claves para alcanzar objetivos duraderos.