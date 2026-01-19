cocina

Lomo a la pimienta: una receta clásica, fácil y llena de sabor

Una receta clásica y sencilla para preparar lomo a la pimienta con una salsa cremosa y llena de sabor.
Vida saludable
lunes, 19 de enero de 2026 · 11:59

Hoy te presentamos una receta sencilla y deliciosa para preparar lomo a la pimienta en casa. Con pocos ingredientes y una salsa cremosa e intensa, este plato es ideal para una comida especial o para lucirte sin complicaciones en la cocina.

Ingredientes

  • 1 kg de lomo de ternera
  • Sal y pimienta negra recién molida, a gusto
  • 2 cucharadas de aceite
  • 2 cucharadas de manteca
  • 1 cebolla picada finamente
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 taza de caldo de carne
  • 1 taza de crema de leche
  • 2 cucharaditas de mostaza

Preparación

Sazonar la carne
Salpimentá el lomo por todos sus lados y dejalo reposar durante 15 minutos para que tome sabor.

Sellar el lomo
En una sartén grande, calentá el aceite junto con la manteca a fuego medio-alto. Dorá el lomo por todos sus lados hasta sellarlo bien. Retirá y reservá.

Preparar la base de la salsa
En la misma sartén, agregá la cebolla y el ajo. Sofreí hasta que estén transparentes y fragantes.

Hacer la salsa
Incorporá el caldo de carne y la crema de leche, mezclá bien y dejá hervir suavemente. Bajá el fuego y añadí la mostaza, integrando todos los sabores. Cociná unos minutos hasta que la salsa espese levemente.

Cocción final
Volvé a colocar el lomo en la sartén y cociná entre 10 y 15 minutos, girándolo de vez en cuando, según el punto deseado.

Reposo y servido
Retirá el lomo, dejalo reposar unos minutos y cortalo en rodajas. Servilo acompañado con la salsa caliente.

Para acompañar

Este lomo a la pimienta queda perfecto con papas asadas, arroz blanco o vegetales salteados, que realzan aún más su sabor.

