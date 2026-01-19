Lomo a la pimienta: una receta clásica, fácil y llena de sabor

Hoy te presentamos una receta sencilla y deliciosa para preparar lomo a la pimienta en casa. Con pocos ingredientes y una salsa cremosa e intensa, este plato es ideal para una comida especial o para lucirte sin complicaciones en la cocina.

Ingredientes

1 kg de lomo de ternera

Sal y pimienta negra recién molida, a gusto

2 cucharadas de aceite

2 cucharadas de manteca

1 cebolla picada finamente

2 dientes de ajo picados

1 taza de caldo de carne

1 taza de crema de leche

2 cucharaditas de mostaza

Preparación

Sazonar la carne

Salpimentá el lomo por todos sus lados y dejalo reposar durante 15 minutos para que tome sabor.

Sellar el lomo

En una sartén grande, calentá el aceite junto con la manteca a fuego medio-alto. Dorá el lomo por todos sus lados hasta sellarlo bien. Retirá y reservá.

Preparar la base de la salsa

En la misma sartén, agregá la cebolla y el ajo. Sofreí hasta que estén transparentes y fragantes.

Hacer la salsa

Incorporá el caldo de carne y la crema de leche, mezclá bien y dejá hervir suavemente. Bajá el fuego y añadí la mostaza, integrando todos los sabores. Cociná unos minutos hasta que la salsa espese levemente.

Cocción final

Volvé a colocar el lomo en la sartén y cociná entre 10 y 15 minutos, girándolo de vez en cuando, según el punto deseado.

Reposo y servido

Retirá el lomo, dejalo reposar unos minutos y cortalo en rodajas. Servilo acompañado con la salsa caliente.

Para acompañar

Este lomo a la pimienta queda perfecto con papas asadas, arroz blanco o vegetales salteados, que realzan aún más su sabor.