Lomo a la pimienta: una receta clásica, fácil y llena de sabor

Hoy te presentamos una receta sencilla y deliciosa para preparar lomo a la pimienta en casa. Con pocos ingredientes y una salsa cremosa e intensa, este plato es ideal para una comida especial o para lucirte sin complicaciones en la cocina.
Ingredientes
- 1 kg de lomo de ternera
- Sal y pimienta negra recién molida, a gusto
- 2 cucharadas de aceite
- 2 cucharadas de manteca
- 1 cebolla picada finamente
- 2 dientes de ajo picados
- 1 taza de caldo de carne
- 1 taza de crema de leche
- 2 cucharaditas de mostaza
Preparación
Sazonar la carne
Salpimentá el lomo por todos sus lados y dejalo reposar durante 15 minutos para que tome sabor.
Sellar el lomo
En una sartén grande, calentá el aceite junto con la manteca a fuego medio-alto. Dorá el lomo por todos sus lados hasta sellarlo bien. Retirá y reservá.
Preparar la base de la salsa
En la misma sartén, agregá la cebolla y el ajo. Sofreí hasta que estén transparentes y fragantes.
Hacer la salsa
Incorporá el caldo de carne y la crema de leche, mezclá bien y dejá hervir suavemente. Bajá el fuego y añadí la mostaza, integrando todos los sabores. Cociná unos minutos hasta que la salsa espese levemente.
Cocción final
Volvé a colocar el lomo en la sartén y cociná entre 10 y 15 minutos, girándolo de vez en cuando, según el punto deseado.
Reposo y servido
Retirá el lomo, dejalo reposar unos minutos y cortalo en rodajas. Servilo acompañado con la salsa caliente.
Para acompañar
Este lomo a la pimienta queda perfecto con papas asadas, arroz blanco o vegetales salteados, que realzan aún más su sabor.