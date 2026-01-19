Sin horno y sin harina: cómo hacer pan de chía en sartén

El pan de chía en sartén es una alternativa saludable, saciante y muy fácil de preparar. No lleva harina de trigo, se cocina en pocos minutos y aporta fibra, omega 3 y una textura suave por dentro con un leve dorado por fuera. Es ideal para desayunos o meriendas livianas y combina perfecto tanto con opciones dulces como saladas.

Además, es una receta práctica para quienes buscan reducir el consumo de harinas refinadas sin resignar sabor ni consistencia.

Ingredientes

1 huevo

2 cucharadas de semillas de chía

2 cucharadas de maicena

1 cucharada de yogur natural o leche

½ cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

1 cucharadita de aceite

Opcional: semillas de sésamo o lino, o un poco de queso rallado para sumar sabor.

Paso a paso del pan de chía en sartén

Colocá las semillas de chía en un bowl y agregá el yogur o la leche. Dejá reposar durante 5 minutos hasta que se hidraten y formen un gel. Sumá el huevo y la sal, y mezclá bien hasta integrar. Agregá la maicena y revolvé hasta obtener una masa espesa y homogénea. Incorporá el polvo de hornear al final, mezclando suavemente. Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo con apenas unas gotas de aceite. Volcá la preparación en el centro, formando un disco de aproximadamente un centímetro de espesor. Cociná tapado entre 3 y 4 minutos, hasta que la base esté firme y la superficie se vea seca. Dalo vuelta con cuidado y cociná 2 minutos más, hasta que quede bien cocido y ligeramente dorado.

El resultado es un pan compacto pero tierno, nutritivo y fácil de cortar.

Consejos para que salga perfecto

Hidratá bien la chía: es clave para lograr una buena textura.

Usá fuego bajo para que se cocine parejo y no se queme.

Para una versión más aireada, batí el huevo antes de incorporarlo.

Si lo preferís salado, podés sumar queso rallado, hierbas o especias suaves.

Cómo servirlo

Este pan de chía en sartén queda delicioso con palta, queso crema, huevo, mantequilla de maní o mermelada. Una opción versátil, rápida y saludable para cualquier momento del día.