Sin horno y sin harina: cómo hacer pan de chía en sartén

Sin horno y sin harina: cómo hacer pan de chía en sarténUna receta rápida y nutritiva, sin harina de trigo, ideal para desayunos o meriendas livianas.
El pan de chía en sartén es una alternativa saludable, saciante y muy fácil de preparar. No lleva harina de trigo, se cocina en pocos minutos y aporta fibra, omega 3 y una textura suave por dentro con un leve dorado por fuera. Es ideal para desayunos o meriendas livianas y combina perfecto tanto con opciones dulces como saladas.
Además, es una receta práctica para quienes buscan reducir el consumo de harinas refinadas sin resignar sabor ni consistencia.
Ingredientes
- 1 huevo
- 2 cucharadas de semillas de chía
- 2 cucharadas de maicena
- 1 cucharada de yogur natural o leche
- ½ cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de aceite
- Opcional: semillas de sésamo o lino, o un poco de queso rallado para sumar sabor.
Paso a paso del pan de chía en sartén
- Colocá las semillas de chía en un bowl y agregá el yogur o la leche. Dejá reposar durante 5 minutos hasta que se hidraten y formen un gel.
- Sumá el huevo y la sal, y mezclá bien hasta integrar.
- Agregá la maicena y revolvé hasta obtener una masa espesa y homogénea.
- Incorporá el polvo de hornear al final, mezclando suavemente.
- Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo con apenas unas gotas de aceite.
- Volcá la preparación en el centro, formando un disco de aproximadamente un centímetro de espesor.
- Cociná tapado entre 3 y 4 minutos, hasta que la base esté firme y la superficie se vea seca.
- Dalo vuelta con cuidado y cociná 2 minutos más, hasta que quede bien cocido y ligeramente dorado.
El resultado es un pan compacto pero tierno, nutritivo y fácil de cortar.
Consejos para que salga perfecto
- Hidratá bien la chía: es clave para lograr una buena textura.
- Usá fuego bajo para que se cocine parejo y no se queme.
- Para una versión más aireada, batí el huevo antes de incorporarlo.
- Si lo preferís salado, podés sumar queso rallado, hierbas o especias suaves.
Cómo servirlo
Este pan de chía en sartén queda delicioso con palta, queso crema, huevo, mantequilla de maní o mermelada. Una opción versátil, rápida y saludable para cualquier momento del día.