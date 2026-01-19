Tarot del colibrí: momentos de felicidad están a punto de llegar

Carta 1) Reina de copas: amor. Estabilidad emocional. Empatía. Cuidado. Nutrición. Intuición

Carta 2) Tres de bastos: contemplar una meta a la distancia. Planificar. Expansión. Viajes.

Carta 3) Cuatro de bastos: estabilidad. Hogar. Amistad. Lazos afectivos. Alegría. Celebración

Mensaje final

La persona está a punto de alcanzar una meta muy ansiada que ha planeado cuidadosamente. Pareciera que tiene que ver con los afectos y sentimientos. Tal vez formar una familia, casarse, celebrar una unión. Hay mucho amor para dar y dicen las cartas que el sueño de entregar ese amor se hará realidad. Lo que viene es la estabilidad de un hogar, festejos y alegría compartida con seres queridos. Momentos plenos de felicidad están a punto de llegar. A disfrutar este regalo que trae la vida!!