Un clásico de la repostería: vainillas caseras fáciles y deliciosas

Las vainillas son un infaltable de la repostería tradicional. Ideales para acompañar el café, preparar postres como el tiramisú o disfrutar solas como una golosina liviana, estas galletas se caracterizan por su textura aireada y su sabor delicado. Aunque suelen comprarse ya listas, hacer vainillas caseras es más simple de lo que parece y permite obtener un resultado fresco, suave y lleno de aroma.

Con pocos ingredientes y siguiendo algunos pasos clave, esta receta garantiza vainillas esponjosas, parejas y perfectas para cualquier preparación dulce.

Ingredientes

3 huevos (claras y yemas separadas)

100 g de azúcar común

100 g de harina 0000

1 cucharadita de esencia de vainilla

Azúcar impalpable para espolvorear (opcional)

Paso a paso para preparar vainillas caseras

1. Precalentar el horno

Precalentá el horno a 180 °C. Cubrí una bandeja para horno con papel manteca o una lámina antiadherente y reservá.

2. Batir las claras a nieve

Colocá las claras en un bol limpio y seco. Batí hasta que comiencen a espumar y formen picos suaves. Agregá de a poco la mitad del azúcar (50 g) sin dejar de batir, hasta obtener un merengue firme y brillante.

3. Batir las yemas

En otro recipiente, batí las yemas junto con el resto del azúcar hasta que la mezcla se vuelva más clara, espesa y cremosa. Sumá la esencia de vainilla e integrá bien.

4. Integrar las preparaciones

Incorporá las yemas batidas al merengue con movimientos envolventes, cuidando no perder aire. Luego, tamizá la harina sobre la mezcla y unila suavemente hasta lograr una preparación homogénea.

5. Formar las vainillas

Colocá la mezcla en una manga pastelera y formá tiras de entre 8 y 10 cm sobre la bandeja, dejando espacio entre cada una, ya que crecerán durante la cocción.

6. Espolvorear y hornear

Si lo deseás, espolvoreá azúcar impalpable por encima antes de llevar al horno. Cociná durante 10 a 12 minutos, hasta que estén apenas doradas y firmes al tacto.

7. Enfriar y servir

Retirá las vainillas del horno y dejalas enfriar por completo antes de despegarlas del papel manteca.

Consejos clave para un mejor resultado