Un clásico de la repostería: vainillas caseras fáciles y deliciosas

Un clásico de la repostería: vainillas caseras fáciles y deliciosasUna receta fácil para hacer vainillas caseras suaves y esponjosas.
Las vainillas son un infaltable de la repostería tradicional. Ideales para acompañar el café, preparar postres como el tiramisú o disfrutar solas como una golosina liviana, estas galletas se caracterizan por su textura aireada y su sabor delicado. Aunque suelen comprarse ya listas, hacer vainillas caseras es más simple de lo que parece y permite obtener un resultado fresco, suave y lleno de aroma.
Con pocos ingredientes y siguiendo algunos pasos clave, esta receta garantiza vainillas esponjosas, parejas y perfectas para cualquier preparación dulce.
Ingredientes
- 3 huevos (claras y yemas separadas)
- 100 g de azúcar común
- 100 g de harina 0000
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Azúcar impalpable para espolvorear (opcional)
Paso a paso para preparar vainillas caseras
1. Precalentar el horno
Precalentá el horno a 180 °C. Cubrí una bandeja para horno con papel manteca o una lámina antiadherente y reservá.
2. Batir las claras a nieve
Colocá las claras en un bol limpio y seco. Batí hasta que comiencen a espumar y formen picos suaves. Agregá de a poco la mitad del azúcar (50 g) sin dejar de batir, hasta obtener un merengue firme y brillante.
3. Batir las yemas
En otro recipiente, batí las yemas junto con el resto del azúcar hasta que la mezcla se vuelva más clara, espesa y cremosa. Sumá la esencia de vainilla e integrá bien.
4. Integrar las preparaciones
Incorporá las yemas batidas al merengue con movimientos envolventes, cuidando no perder aire. Luego, tamizá la harina sobre la mezcla y unila suavemente hasta lograr una preparación homogénea.
5. Formar las vainillas
Colocá la mezcla en una manga pastelera y formá tiras de entre 8 y 10 cm sobre la bandeja, dejando espacio entre cada una, ya que crecerán durante la cocción.
6. Espolvorear y hornear
Si lo deseás, espolvoreá azúcar impalpable por encima antes de llevar al horno. Cociná durante 10 a 12 minutos, hasta que estén apenas doradas y firmes al tacto.
7. Enfriar y servir
Retirá las vainillas del horno y dejalas enfriar por completo antes de despegarlas del papel manteca.
Consejos clave para un mejor resultado
- Textura aireada: evitá mezclar de más; los movimientos envolventes son fundamentales para conservar el aire.
- Tamaño parejo: podés dibujar guías en el reverso del papel manteca para que todas queden iguales.
- Conservación: guardalas en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 5 días. También se pueden congelar para prolongar su frescura.