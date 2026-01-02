Conservas caseras: el secreto para un pollo en escabeche perfecto

El pollo en escabeche es una de esas recetas clásicas que se destacan por su sabor intenso y su preparación simple. Dentro del universo de las conservas caseras, ocupa un lugar especial por combinar técnicas tradicionales con ingredientes accesibles, logrando un plato aromático que mejora notablemente con el paso del tiempo.

La clave del escabeche está en el equilibrio entre el vinagre, las especias y las verduras. Esta mezcla no solo aporta carácter y profundidad de sabor, sino que también permite conservar el pollo por más tiempo, manteniendo una textura tierna y un contraste armonioso entre notas ácidas y especiadas.

Además, se trata de una preparación muy versátil. El pollo en escabeche puede servirse frío o a temperatura ambiente, como entrada, plato principal o para acompañar una picada. Es una opción práctica y rendidora, ideal para tener lista con anticipación y disfrutar en diferentes momentos.

Receta de pollo en escabeche

A continuación, te compartimos los ingredientes y el paso a paso de esta receta de pollo en escabeche:

Ingredientes

2 pechugas de pollo

2 cebollas

3 zanahorias

1 pimiento morrón

1 taza de vinagre

1/2 taza de aceite

Sal y pimienta

Condimentos: laurel, orégano y ají molido (opcional)

Cómo preparar el escabeche de pollo paso a paso

Cocinar las pechugas de pollo salpimentadas en una olla durante aproximadamente 30 minutos. Retirar del fuego y, una vez frías, cortarlas en trozos pequeños. Limpiar la olla y hervir las zanahorias cortadas de distintas formas junto con el agua y el vinagre durante 15 minutos. Incorporar la cebolla y el pimiento, y continuar la cocción por 10 minutos más. Agregar nuevamente el pollo y cocinar toda la preparación durante otros 20 minutos. Controlar el líquido y sumar un poco de agua si fuera necesario. Una vez que los ingredientes estén bien cocidos, añadir media taza de aceite y dejar reposar unos minutos. Condimentar con laurel, orégano y ají molido a gusto. Colocar la preparación en frascos y cubrir completamente con aceite.

Para lograr un sabor más intenso, se recomienda dejar reposar el pollo en escabeche uno o dos días en la heladera antes de consumir. También puede disfrutarse una vez frío, sin necesidad de envasarlo.