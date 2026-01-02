Horóscopo de hoy, viernes 2 de enero de 2026: amor, salud y trabajo signo por signo

astrologia
Horóscopo de hoy, viernes 2 de enero de 2026: amor, salud y trabajo signo por signoConocé las predicciones para este viernes y descubrí cómo influyen los astros en el amor, el trabajo y la salud de cada signo.
Este viernes propone un equilibrio entre descanso y organización. La energía astral acompaña los primeros movimientos del año, favoreciendo decisiones simples, encuentros agradables y pequeños avances sin presión. Es un buen día para ordenar ideas, retomar hábitos y disfrutar del presente con calma. Así influyen los astros en cada signo.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: entusiasmo moderado que evita roces.
Trabajo: retomás actividades con energía renovada.
Salud: cuidá el cansancio físico.
Números de la suerte: 3, 16, 27
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: buscás tranquilidad y gestos sinceros.
Trabajo: día favorable para ordenar temas pendientes.
Salud: atención a la alimentación.
Números de la suerte: 6, 14, 22
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: buena comunicación y ganas de compartir.
Trabajo: ideas claras que te ayudan a avanzar.
Salud: evitá la dispersión mental.
Números de la suerte: 2, 18, 29
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: sensibilidad que necesita contención.
Trabajo: avanzás mejor sin exigirte de más.
Salud: respetá tus tiempos de descanso.
Números de la suerte: 7, 12, 25
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: demostraciones afectivas que te reconfortan.
Trabajo: liderazgo natural bien enfocado.
Salud: actividad física moderada te equilibra.
Números de la suerte: 4, 17, 28
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: claridad emocional que ordena sentimientos.
Trabajo: jornada productiva si priorizás tareas.
Salud: cuidá tensiones musculares.
Números de la suerte: 1, 10, 23
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: armonía y búsqueda de equilibrio.
Trabajo: buen día para acuerdos informales.
Salud: buscá momentos de calma.
Números de la suerte: 5, 15, 26
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: emociones intensas bien canalizadas.
Trabajo: intuición afinada para decidir.
Salud: liberá tensiones acumuladas.
Números de la suerte: 9, 18, 24
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: optimismo y ganas de planear escapadas.
Trabajo: nuevas ideas empiezan a tomar forma.
Salud: el movimiento te revitaliza.
Números de la suerte: 8, 20, 30
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: estabilidad y seguridad emocional.
Trabajo: enfoque y constancia dan resultados.
Salud: no descuides el descanso.
Números de la suerte: 6, 13, 21
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: necesidad de libertad y comprensión.
Trabajo: creatividad aplicada a lo práctico.
Salud: despejá la mente con pausas.
Números de la suerte: 11, 19, 28
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: sensibilidad y empatía fortalecen vínculos.
Trabajo: intuiciones útiles para el corto plazo.
Salud: buscá tranquilidad interior.
Números de la suerte: 5, 14, 27