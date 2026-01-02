Horóscopo de hoy, viernes 2 de enero de 2026: amor, salud y trabajo signo por signo

Este viernes propone un equilibrio entre descanso y organización. La energía astral acompaña los primeros movimientos del año, favoreciendo decisiones simples, encuentros agradables y pequeños avances sin presión. Es un buen día para ordenar ideas, retomar hábitos y disfrutar del presente con calma. Así influyen los astros en cada signo.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: entusiasmo moderado que evita roces.

Trabajo: retomás actividades con energía renovada.

Salud: cuidá el cansancio físico.

Números de la suerte: 3, 16, 27

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: buscás tranquilidad y gestos sinceros.

Trabajo: día favorable para ordenar temas pendientes.

Salud: atención a la alimentación.

Números de la suerte: 6, 14, 22

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: buena comunicación y ganas de compartir.

Trabajo: ideas claras que te ayudan a avanzar.

Salud: evitá la dispersión mental.

Números de la suerte: 2, 18, 29

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: sensibilidad que necesita contención.

Trabajo: avanzás mejor sin exigirte de más.

Salud: respetá tus tiempos de descanso.

Números de la suerte: 7, 12, 25

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: demostraciones afectivas que te reconfortan.

Trabajo: liderazgo natural bien enfocado.

Salud: actividad física moderada te equilibra.

Números de la suerte: 4, 17, 28

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: claridad emocional que ordena sentimientos.

Trabajo: jornada productiva si priorizás tareas.

Salud: cuidá tensiones musculares.

Números de la suerte: 1, 10, 23

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: armonía y búsqueda de equilibrio.

Trabajo: buen día para acuerdos informales.

Salud: buscá momentos de calma.

Números de la suerte: 5, 15, 26

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: emociones intensas bien canalizadas.

Trabajo: intuición afinada para decidir.

Salud: liberá tensiones acumuladas.

Números de la suerte: 9, 18, 24

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: optimismo y ganas de planear escapadas.

Trabajo: nuevas ideas empiezan a tomar forma.

Salud: el movimiento te revitaliza.

Números de la suerte: 8, 20, 30

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: estabilidad y seguridad emocional.

Trabajo: enfoque y constancia dan resultados.

Salud: no descuides el descanso.

Números de la suerte: 6, 13, 21

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: necesidad de libertad y comprensión.

Trabajo: creatividad aplicada a lo práctico.

Salud: despejá la mente con pausas.

Números de la suerte: 11, 19, 28

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: sensibilidad y empatía fortalecen vínculos.

Trabajo: intuiciones útiles para el corto plazo.

Salud: buscá tranquilidad interior.

Números de la suerte: 5, 14, 27