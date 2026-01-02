Superluna llena: qué activa en cada signo del Zodíaco

La superluna llena se produce cuando la Luna alcanza su fase llena cerca del perigeo, el punto más próximo a la Tierra. Astronómicamente se percibe más grande y luminosa; astrológicamente, intensifica procesos que ya estaban en marcha. No inicia: culmina, expone y obliga a definir.

A continuación, el impacto signo por signo, en clave interpretativa y práctica.

Aries

La superluna ilumina decisiones pendientes. Se revelan tensiones entre impulso y responsabilidad. Momento de cerrar un conflicto y elegir con criterio, no con reacción.

Tauro

Se activan temas de valor personal y seguridad. La Luna muestra qué sostiene y qué pesa. Buen momento para soltar apegos que ya no dan estabilidad real.

Géminis

La comunicación se intensifica. Conversaciones postergadas salen a la superficie. Decir lo que se siente, sin vueltas, evita malentendidos mayores.

Cáncer

Emociones amplificadas. La superluna toca vínculos íntimos y hogar. Cierre necesario en una relación o dinámica familiar. Cuidarse no es aislarse.

Leo

Se iluminan rutinas y exigencias diarias. El cuerpo pide ajustes. Ordenar tiempos y prioridades devuelve energía y foco.

Virgo

Creatividad y deseo en primer plano. Algo que se venía gestando busca expresión concreta. Definir límites también es una forma de amar mejor.

Libra

La Luna impacta en la base emocional. Temas de hogar, pertenencia y raíces piden resolución. Equilibrar afuera empieza por ordenar adentro.

Escorpio

Intensidad mental y verbal. Palabras que sanan o cortan. Elegir con precisión qué decir y qué callar es clave para cerrar un ciclo.

Sagitario

Se activan recursos, dinero y autoestima. La superluna muestra dónde se está dando de más o recibiendo de menos. Ajustes necesarios.

Capricornio

Exposición personal. La Luna llena pide coherencia entre lo que se muestra y lo que se es. Decisión madura que redefine rumbo.

Acuario

Cierre silencioso pero profundo. Viejos patrones mentales o emocionales se disuelven. Descansar también es una acción estratégica.

Piscis

Vínculos, redes y proyectos colectivos en foco. Se clarifica quién acompaña de verdad. Buen momento para redefinir alianzas.