Tarot del colibrí: un tiempo de espera, un tiempo de revelación

Carta 1) La luna: lo oculto. Subconsciente. Onírico. Poca claridad.

Carta 2) El colgado: iluminación. Reflexión. Inacción. Perspectiva

Carta 3) Paje de bastos: curiosidad. Entusiasmo. Pasión. Inicios. Creatividad. Noticias.

Mensaje final

Alguien está atravesando un proceso reflexivo. Se ha aislado para pensar y contemplar su realidad desde otra perspectiva, desde un punto de vista distinto al que hasta ahora ha tenido. Esta persona necesita tener claridad sobre una situación de su vida sobre la que ha dudado y sentido confusión, por eso por el momento no está tomando decisiones, ni actuando, pero pronto lo hará porque ya está encontrando las respuestas que buscaba basándose en su intuición y en su razón. Cuando llegue claridad a su mente irá por ese sueño, ese proyecto, ese deseo que anhela, con pasión, entusiasmo, curiosidad, con mucha claridad acerca de sus objetivos y sobre la forma de plasmarlos en la realidad. Las dudas, la confusión y los miedos habrán desaparecido y en su lugar habrá luz y asombro por las pequeñas y grandes cosas que la vida le ofrecerá.